Bonus sociale e assegno di inclusione sono compatibili? Come non perdere gli sconti

Chi percepiva il reddito di cittadinanza poteva beneficiare in automatico del bonus sociale – gli sconti in bolletta ARERA. Come funziona oggi con l’assegno di inclusione?

Bonus sociale e assegno di inclusione sono compatibili? Quando facciamo riferimento al primo, parliamo degli sconti in bolletta riservati alle famiglie in difficoltà economica. Il secondo, invece, è la nuova misura, in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, che prende il posto del reddito di cittadinanza.

Ma se fino ad ora, coloro che beneficiavano del reddito di cittadinanza avevano diritto in via del tutto automatica a percepire gli sconti in bolletta, oggi le cose sono cambiate.

Scopriamo in che modo e, soprattutto, se chi si oggi percepisce l’ADI ha la possibilità di beneficiare anche dei bonus sociali.

Bonus sociale: cosa cambia con l’arrivo dell’assegno di inclusione

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo assegno di inclusione. Parliamo della misura che, assieme al SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro), ha preso il posto del reddito di cittadinanza.

Questa novità ha portato molte famiglie a verificare se fossero in possesso dei requisiti per poterlo ottenere. Ricordiamo che questa misura è riservata alle persone non occupabili, in particolare ai nuclei familiari in cui siano presenti minori, disabili o persone con almeno 60 anni di età.

Allo stesso tempo, sono anche sorti dubbi circa le compatibilità tra questa nuova misura e altri bonus o trattamenti previdenziali.

Ne è un esempio il bonus sociale, o bonus bollette, il quale presentava, tra i vari requisiti per l’accesso, la percezione del reddito o della pensione di cittadinanza.

Ma tra i nuovi requisiti per il bonus sociale per disagio economico, sul sito dell’ARERA, non è evidenziata la percezione dell’assegno di inclusione. Da qui la domanda: l’ADI dà diritto a percepire il bonus bollette?

Bonus sociale bollette e assegno di inclusione sono compatibili?

Per rispondere a questa domanda, è necessario fare una riflessione sul valore dell’ISEE per ottenere il bonus bollette, il reddito di cittadinanza e l’assegno di inclusione.

Per quanto riguarda il primo, va detto che inizialmente il valore ISEE da non superare per ottenere il bonus bollette era pari a 8.265 euro – la soglia si alzava a 20.000 euro per i nuclei familiari numerosi. Parallelamente, per ottenere il reddito di cittadinanza il nucleo familiare doveva avere un ISEE non superiore a 9.360 euro.

Proprio perché coloro che avevano diritto al RdC avrebbero potuto avere un ISEE più alto rispetto al valore necessario per ottenere gli sconti in bolletta, il bonus sociale era stato erogato in via automatica a questi nuclei familiari. In questo modo, ci si assicurava che tutti i beneficiari di reddito di cittadinanza potessero ottenere anche gli sconti in bolletta.

Oggi, con l’arrivo dell’assegno di inclusione, le cose sono diverse. Per prima cosa, ricordiamo che il valore ISEE per ottenere l’ADI è rimasto lo stesso di quello che serviva per ottenere il RdC (9.360 euro).

A cambiare, però, è stato il valore dell’ISEE per ottenere il bonus sociale che è salito a 9.530 euro – rimanendo fisso a 20.000 euro per le famiglie numerose.

Alla luce di queste modifiche, è chiaro che le famiglie che beneficiano dell’assegno di inclusione hanno anche il diritto a ottenere il bonus bollette, dal momento che per quest’ultimo è necessario un ISEE più alto.

In sostanza, bonus sociale e assegno di inclusione sono compatibili tra loro.

Bonus sociale e assegno di inclusione: nessun automatismo con l’ADI

A cambiare, però, è un fattore importante: beneficiare dell’assegno di inclusione non permette di ottenere in automatico il bonus bollette (così come succedeva con il RdC).

E anche se chi beneficia dell’ADI ha comunque accesso al bonus bollette – per le soglie ISEE, come abbiamo appena visto – è importante ricordare di aggiornare l’ISEE per entrambe le misure. Soprattutto, è necessario farlo rispettando le tempistiche.

Per quanto riguarda l’assegno di inclusione, le famiglie hanno tempo fino a marzo 2024. Chi fa domanda per la nuova misura, infatti, può utilizzare tanto l’ISEE 2023 quanto l’ISEE 2024 fino al mese di febbraio. Ricordiamo, infatti, che le domande per l’ADI sono partite già a dicembre 2023, per cui si è voluto dare un po’ di tempo in più ai beneficiari per presentare le domande.

Per il bonus bollette, invece, è bene affrettarsi. Il bonus sociale, infatti, viene riconosciuto in automatico da ARERA, ma perché questo sia possibile, la famiglia deve aver presentato l’ISEE.

Come specificato proprio da ARERA, dopo la presentazione della DSU, il sistema impiega circa un mese a individuare la fornitura sulla quale deve essere applicato lo sconto e comunicare tutti i dati agli operatori. Solo dopo aver ricevuto tali dati, il fornitore applica lo sconto sulla prima bolletta.

È, quindi, fondamentale rinnovare l’ISEE il più in fretta possibile.

