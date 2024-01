Bonus studenti 2024: ecco tutti i requisiti necessari per richiedere le agevolazioni

I bonus studenti 2024 confermati per l'anno corrente sono davvero moltissimi: ecco i requisiti da rispettare e le misure da richiedere ora.

Le agevolazioni per i giovani impegnati nello studio confermate per l’anno corrente sono davvero molte. Quali sono dunque i bonus studenti 2024 e i requisiti da rispettare per ottenerli?

Dato che non possiamo parlare di una sola agevolazione, visto che abbiamo a disposizione diversi bonus studenti 2024, requisiti e importi possono variare sensibilmente.

Per fare un discorso generale, nel caso di giovani che frequentano la scuola primaria o secondaria, conterà la situazione familiare dello studente. Nel caso di agevolazioni dedicate agli universitari, invece, l’ISEE avrà un peso enorme.

Ma occupiamoci dettagliatamente di questi bonus, e scopriamo sia quali sono, sia quali requisiti vengono richiesti ai potenziali beneficiari.

Bonus studenti 2024: requisiti per ottenere i contributi

Per quanto riguarda i giovani che frequentano gli istituti primari e secondari, troviamo l’agevolazione sui libri di testo tra i bonus studenti 2024. I requisiti richiesti, nel caso di questa agevolazione, possono variare sensibilmente.

Questo perché i contributi per l’acquisto dei libri di testo necessari per la scuola sono erogati su base locale, regionale o comunale.

Sono dunque Regioni e comuni a decidere i requisiti per i bonus in questione, così come anche gli importi concessi a ciascuno studente.

Quanto ai requisiti per il bonus libri 2024/2025, si attendono dunque disposizioni da parte delle Regioni, che dovrebbero arrivare a breve.

Per chi ha concluso il proprio percorso alle scuole superiori con una valutazione elevata, invece, è previsto il bonus 100 e lode. Si tratta dell’agevolazione per studenti meritevoli, attiva dal 2007 e confermata anche per l’anno 2024.

Chi, al termine di questo anno scolastico, concluderà gli esami di maturità e si diplomerà con 100 e lode, potrà contare su un contributo statale di tipo economico.

Il requisito da rispettare per ottenere questo bonus studenti 2024 è dunque conseguire la maturità con lode. L’importo, invece, è variabile: il Governo stanzia ogni anno un fondo, che viene poi suddiviso tra gli studenti che ottengono la lode all’esame di maturità.

Bonus studenti 2024: requisiti per le agevolazioni dedicate all’Università

Tra le agevolazioni per studenti, esistono anche diverse misure per i giovani che frequentano l’Università: tra queste, l’esonero dal pagamento dell’iscrizione.

Per poter richiedere questo bonus studenti 2024, i requisiti richiesti sono relativi soprattutto all’ISEE familiare.

Possono infatti ottenere l’esonero dal pagamento dell’intera tassa di iscrizione coloro che presentano un ISEE entro i 22.000 euro. Per redditi superiori, con ISEE fino ai 30.000 euro, è invece possibile ottenere uno sconto sul pagamento di tale tassa. La percentuale dello sconto, ovviamente, dipende dall’ISEE presentato.

A livello statale è poi disponibile un bonus dedicato ai cosiddetti fuori sede. Al fine di sostenere le spese di affitto presso la città dove si intende studiare, è possibile richiedere una detrazione pari al 19% di tali spese.

È anche previsto un tetto massimo per tale detrazione, fissato a 800 euro per ogni universitario.

Da ricordare, poi, che tra i bonus studenti 2024 esistono anche delle agevolazioni regionali che consentono ai fuori sede di ottenere alloggio gratuitamente.

Trattandosi di misure locali, per scoprire quali sono i requisiti per questo bonus studenti 2024 bisogna consultare l’apposito bando, generalmente disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo di riferimento.

Carta della Cultura e Carta del Merito

Infine, dobbiamo inserire anche le nuove misure conosciute come Carta della Cultura e Carta del Merito tra i bonus studenti 2024. I requisiti sono diversi, a seconda della Carta che si intende richiedere.

Per quanto riguarda la Carta della Cultura, si tratta di un bonus studenti da 500 euro, che si può richiedere solamente se l’ISEE familiare è inferiore a 35.000 euro.

La Carta del Merito, invece, è concessa a chi ottiene la maturità con il voto massimo. Anche in questo caso, sono previsti 500 euro, cumulabili con la Carta della Cultura.