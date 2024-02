Bonus Sud 2024 in partenza il 7 febbraio: come averlo? Ecco a chi spettano gli incentivi

Dal 7 febbraio 2024 partiranno le domande per il bonus Sud 2024: come averlo e in che modo funziona l’incentivo?

Tra i bonus confermati con la Manovra 2024 non ci sono solo incentivi per le famiglie. L’agevolazione di cui ci occuperemo, come il suo nome lascia bene intendere, sarà dedicata alle Regioni del Mezzogiorno italiano. Dalla Sicilia fino alla Basilicata, l’incentivo sarà fruibile per permettere lo sviluppo industriale e sperimentale del Sud.

A differenza di molti incentivi e bonus attualmente attivi, il bonus Sud 2024 non riguarda i privati. L’agevolazione è destinata alle imprese, più nel dettaglio alle PMI. Le piccole e medie imprese del Meridione potranno ottenere un ricco finanziamento per sostenere lo sviluppo.

Scopriamo quindi cos’è il bonus Sud 2024, come averlo e quali sono i requisiti per richiederlo.

Cos’è il bonus Sud 2024 e come funziona

Prima di scoprire tutto sulla richiesta per il bonus Sud 2024 e come averlo, cerchiamo di definirne nei dettagli il funzionamento.

L’agevolazione, in partenza ufficiale ad 7 febbraio 2024, è stata confermata recentemente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’obiettivo è quello di sostenere le imprese attive presso le zone del Meridione d’Italia, concedendo una serie di incentivi e finanziamenti.

Il bonus Sud 2024 potrà essere richiesto dalle piccole e medie imprese, purché queste abbiano sede nelle seguenti Regioni del Mezzogiorno:

• Basilicata

• Molise

• Campania

• Puglia

• Calabria

• Sicilia

• Sardegna.

Per il finanziamento di progetti atti allo sviluppo industriale e sperimentale delle PMI del Mezzogiorno, per l’anno corrente è stato stanziato un fondo pari a 300 milioni di euro.

Nel dettaglio, le PMI partecipanti potranno ottenere sia un contributo variabile, che un finanziamento agevolato.

Per quanto riguarda il contributo, questo è variabile in base alla grandezza dell’impresa. Le medie imprese hanno diritto ad un contributo del 25%, le piccole aziende potranno contare invece sul 35%.

Il finanziamento agevolerà invece il 50% dei costi senza tener conto della grandezza dell’impresa.

I destinatari dell’agevolazione

Come abbiamo già anticipato, potranno partecipare al bonus Sud 2024 solamente le imprese localizzate in Basilicata, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si tratta delle Regioni a cui è dedicato il programma denominato “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

Il programma è dedicato a piccole e medie imprese con sede nel Mezzogiorno, al fine di finanziare lo sviluppo sperimentale e industriale in questa zona d’Italia.

Per poter partecipare, occorre aver precompilato la propria istanza di partecipazione: infatti, tale possibilità è stata attivata già lo scorso 24 gennaio.

I progetti che verranno finanziati grazie all’incentivo possono variare da 1 a 5 milioni di euro. Tali progetti dovranno durate almeno 18 mesi. Tuttavia, c’è anche un limite nella durata, la quale non può superare i 36 mesi totali.

Oltre alla durata, i progetti dovranno avere anche delle specifiche caratteristiche. Innanzitutto, le imprese potranno realizzarli in maniera congiunta, nominando un’impresa capofila.

Le unioni di imprese, comunque, non possono contare più di tre aziende (capofila inclusa nel conteggio). Le tre imprese dovranno sostenere ciascuna il 10% delle spese di progetto.

Bonus Sud 2024: come averlo?

Il 7 febbraio 2024 partono le domande per il bonus Sud 2024: come averlo?

Per poter inoltrare la propria istanza, oltre ad aver precompilato la precedente domanda di pre-accesso lo scorso 24 gennaio, servirà inoltrare una nuova richiesta.

La quale va inviata grazie alla piattaforma Mediocredito centrale, che si occupa di gestire l’agevolazione in questione.

Una volta selezionate, le imprese aventi diritto a ricevere il bonus Sud 2024 dovranno rispettare una tempistica prestabilita. Infatti, dopo aver ottenuto le agevolazioni, avranno un massimo di tre mesi per avviare i propri progetti.