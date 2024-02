Bonus trasporti, nel 2024 arriverà su Carta Dedicata a Te: ecco cosa cambia e a chi spetta

Il bonus trasporti 2024 sarà legato alla Carta Dedicata a Te: ecco cosa cambia per la misura e chi potrà ottenere il contributo per il trasporto pubblico.

Anche per l’anno corrente, il bonus trasporti tornerà. Tuttavia, l’agevolazione in questione sarà legata alla Carta Dedicata a Te. Cosa cambia dunque per la misura dedicata all’utilizzo dei trasporti pubblici?

Se lo domandano gli italiani che, precedentemente, sono stati beneficiari del vecchio bonus trasporti. Purtroppo, questo nuovo e annunciato cambiamento al bonus comporterà inevitabilmente una riduzione al numero dei beneficiari.

Com’è noto, infatti, la Carta Dedicata a Te è destinata esclusivamente ai nuclei familiari numerosi e con ISEE entro i 15.000 euro.

Scopriamo quindi insieme cosa cambia per il bonus trasporti che verrà ora accreditato sulla Carta Dedicata a Te.

Bonus trasporti su Carta Dedicata a Te nel 2024: cosa cambia

Coloro che hanno già fruito della vecchia versione del bonus trasporti ricorderanno bene il suo precedente funzionamento. La misura, che poteva essere richiesta a fronte di un ISEE entro i 20.000 euro, permetteva di ottenere un contributo economico di entità pari a 60 euro.

I quali potevano essere utilizzati per saldare abbonamenti ai mezzi pubblici, sia su base mensile che su base annuale.

Purtroppo, la misura così come la conoscevamo non è stata rinnovata per l’anno corrente. Eppure, anche nel 2024 si potrà avere il bonus trasporti, su Carta Dedicata a Te. Cosa cambia dunque per la misura?

Innanzitutto, cambieranno i requisiti, come vedremo a breve. In secondo luogo, a cambiare sarà anche la modalità di fruizione. Stando alle più recenti informazioni, infatti, il contributo economico verrà corrisposto sulla Social Card Dedicata a Te.

Chi potrà avere il bonus trasporti su Carta Dedicata a Te nel 2024?

Ne consegue che i beneficiari del bonus trasporti nel 2024 saranno i possessori della Carta Dedicata a Te.

Dunque, per coloro che si stanno attualmente domandando cosa cambia per il bonus trasporti ora che verrà erogato su Carta Dedicata a Te, quello relativo al cambiamento nella platea dei beneficiari è il dettaglio più significativo.

In sostanza, per poter ottenere il contributo da destinare all’acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici sarà necessario innanzitutto possedere in ISEE entro i 15.000 euro.

Inoltre, potranno ottenere il beneficio solamente i nuclei familiari con almeno tre componenti: le coppie e le famiglie poco numerose verranno quindi escluse.

Non si tratterà, tra l’altro, della prima ricarica aggiuntiva concessa dal Governo sulla Social Card Dedicata a Te. Infatti, dopo il primo bonus da 382,50 euro, l’esecutivo ha già concesso una seconda ricarica, pari a 77,20 euro, da utilizzare per saldare le spese legate ai trasporti e al carburante.

Anche per l’anno 2024, il Governo ha poi previsto un fondo da 600 milioni di euro per ricaricare le Social Card, un fondo praticamente identico a quello stanziato per l’anno 2023.

Come presentare domanda

Ora che abbiamo chiarito cosa cambia per il bonus trasporti, che nel 2024 verrà erogato su Carta Dedicata a Te, non resta che capire come averlo.

Per poter ottenere la ricarica sulla Carta Dedicata a Te, non bisognerà presentare alcuna domanda per l’ottenimento del beneficio.

Il contributo economico verrà infatti erogato alle famiglie che hanno già ottenuto la propria Social Card Dedicata a Te.

Per quanto riguarda, infine, le tempistiche, non sappiamo ancora quando arriverà questo nuovo accredito sulla Carta.

Purtroppo, manca ancora il decreto attuativo relativo al rinnovo della Social Card Dedicata a Te.

C’è però un dettaglio che ci lascia sospettare che la ricarica arriverà in tempi brevi. La Carta è in scadenza nel mese di marzo. Dunque, a breve verranno fornite ulteriori disposizioni per la prossima ricarica, che potrà essere utilizzata anche in forma di bonus trasporti, non solo per l’acquisto di beni di prima necessità.