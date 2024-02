Come richiedere il Bonus Vacanze 2024 fino a 3.500 euro: requisiti, Isee, importi

Da qualche anno a questa parte (dal 2020), i bonus vacanze erogati dallo Stato non sono più stati rinnovati per i cittadini, ma sono sempre stati pubblicati i bandi INPS per richiedere un contributo fino a 3.500 euro per le vacanze estive. Anche nel 2024 è possibile ricevere questa agevolazione, ma solo in possesso di determinati requisiti.

Ecco come richiedere il bonus vacanze nel 2024: requisiti, limiti Isee, importi e come presentare la domanda all'INPS.

INPS, Bonus vacanze 2024: a chi spettano

Sono ormai scaduti i termini per la presentazione della domanda per il bonus viaggi d'istruzione, riservato alle famiglie con Isee fino a 5.000 euro; ma manca pochissimo alla pubblicazione dei bandi INPS per richiedere il bonus vacanze 2024, un contributo che permette di ottenere un rimborso fino a 3.500 euro sui viaggi in Italia oppure all'estero.

I beneficiari di questi bonus vacanze sono due:

• da un lato i pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap);

• dall’altra gli studenti, solo se figli di dipendenti statali.

Nonostante non siano ancora disponibili i bandi ufficiali, possiamo anticipare qualche dettaglio su come funziona e quali saranno gli importi erogabili dall'INPS.

Bonus vacanze 2024 per i pensionati: requisiti e importi

Uno dei bandi INPS in uscita a breve riguarda il bonus vacanze per i pensionati (bando Estate Inpsieme Senior), riservato ai pensionati iscritti a una tra le seguenti gestioni previdenziali:

• Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

• Ex Fondo credito;

• Fondo ex Ipost.

Lo scorso anno il bando - pubblicato attorno al 24 marzo - prevedeva l'erogazione di 1.000 contributi per soggiorni da 7 notti e 2.000 per soggiorni da 14 notti nei confronti degli ex dipendenti pubblici, mentre per gli iscritti alla gestione Fondo postelegrafonici sono stati rispettivamente 250 e 600.

I soggiorni dovevano svolgersi in Italia nel periodo compreso tra giugno e settembre, e permetteva di ottenere un rimborso da 800 euro (per quelli più brevi) fino a 1.400 euro (per quelli più lunghi).

I limiti Isee da rispettare per ottenere il bonus vacanze riguardano diverse soglie di reddito, alle quali sono associate delle percentuali di rimborso.

ISEE PERCENTUALE DI RIMBORSO Fino a 8 mila euro 100% Da 8 mila a 16 mila euro 95% Da 16 mila a 24 mila euro 90% Da 24 mila a 32 mila euro 85% Da 32 mila a 40 mila euro 80% Da 40 mila a 48 mila euro 75% Da 48 mila a 56 mila euro 70% Da 56 mila a 72 mila euro 65% Superiore a 72 mila euro 60%

Bonus vacanze 2024 per studenti: requisiti e importi

Lo scorso anno era stato pubblicato il 1° marzo il bando Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia riservato agli studenti, purché figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.

In questo caso il contributo va a coprire le spese per un soggiorno di studio in Italia o all'estero nei mesi di giugno, luglio o agosto (con rientro ai primi di settembre).

Nel dettaglio, il bonus vacanze per gli studenti consente di ottenere fino a 1.400 euro di rimborso per i soggiorni di 14 giorni:

• in Paesi extra-comunitari presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti, nell'ottica di migliorare o perfezionare l'insegnamento di una lingua straniera;

• in Italia presso strutture turistiche ricettive, anche alberghiere, campus universitari o villaggi turistici per migliorare la conoscenza delle lingue o perfezionale altre soft skills.

Anche in questo caso è richiesto il possesso di un Isee inferiore a 8.000 euro e la tabella delle percentuali è la medesima prevista anche per i pensionati. Importante, per gli studenti, sarà anche il rendimento scolastico.

Come richiedere il bonus vacanze nel 2024

Per richiedere i bonus vacanze 2024 erogati dall'INPS è necessario attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali, e preparare l'ISEE da allegare alla domanda.

Una volta inoltrata la richiesta occorre attendere la pubblicazione delle graduatorie - solitamente nel mese di maggio - per scoprire gli aventi diritto al rimborso.