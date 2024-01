Bonus viaggi di istruzione 2024, solo un mese per richiederlo: come funziona e cosa fare

Il 2024 si apre con una grande novità per gli studenti: parliamo del bonus viaggi di istruzione, la nuova agevolazione nata per sostenere gli studenti che provengono da famiglie economicamente svantaggiate.

Ammonta a 50 milioni di euro lo stanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito per mettere in campo questa agevolazione per i ragazzi di famiglie con ISEE basso.

Per poter sfruttare questa opportunità, infatti, è necessario rispettare determinate soglie ISEE, ma anche avere un po’ di dimestichezza con la tecnologia. La misura, infatti, può essere richiesta tramite la piattaforma Unica, anche se c’è sempre la possibilità di richiedere supporto alla segreteria della scuola.

Il tempo, però, scarseggia. Per richiedere il bonus viaggi di istruzione 2024, infatti, c’è solo un mese di tempo: la possibilità di inviare richiesta è valida solo fino al 15 febbraio.

Bonus viaggi di istruzione 2024: cos’è e come funziona

Chi non ha ricordi legati a uno o più viaggi di istruzione. Oltre che momenti per ampliare la propria conoscenza, questo tipo di viaggi, siano essi limitati ai confini nazionali oppure organizzati per l’estero, rappresentano anche un importante momento di condivisione con compagni e insegnanti.

Il governo vuole offrire questa opportunità a tutti, anche agli studenti che provengono da famiglie che si trovano in difficoltà economiche.

È con questo obiettivo che nasce il bonus viaggi di istruzione 2024. La misura, infatti, si propone di offrire la possibilità a tutti i ragazzi di partecipare a viaggi, visite tematiche, ma anche programmi di studio all’estero.

Per farlo, sono stati stanziati 50 milioni di euro, importo che verrà poi suddiviso per le diverse istituzioni scolastiche beneficiarie sulla base di alcuni criteri.

A chi è rivolto il bonus viaggi di istruzione: requisiti e soglie ISEE

La misura non è rivolta a tutti gli studenti. Come abbiamo visto, si tratta di un’agevolazione per gli studenti che provengono da famiglie in difficoltà economica.

Come per molte altre misure di questo tipo, infatti, per accedervi c’è bisogno dell’ISEE. In questo caso, la soglia da non superare non è molto alta: possono beneficiare del nuovo bonus studenti solo le famiglie che hanno un ISEE che non superi i 5.000 euro.

È importante, quindi, aver già compilato la DSU e ottenuto l’ISEE 2024.

Non ricordi quali sono i documenti per richiedere l’ISEE? Leggi il nostro approfondimento Cosa serve per richiedere l’ISEE 2024.

Si ricorda, inoltre, che a poter beneficiare del contributo sono tutti gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado.

Quando chiedere il bonus studenti per i viaggi di istruzione

Del nuovo bonus studenti si sta parlando dalla fine del 2023, ma solo ora è possibile finalmente richiedere il contributo.

C’è, però, davvero poco tempo per farlo. Infatti, la possibilità di inviare richiesta è stata aperta oggi, 15 gennaio, ma il bonus potrà essere richiesto solo fino al 15 febbraio.

Ciò significa che c’è solo un mese per accaparrarsi il bonus. Chi è interessato a ottenerlo, quindi, deve inviare la domanda appena possibile, sempre che abbia già disponibile l’ISEE.

Come richiedere il bonus per le gite scolastiche

Ma come si richiede il bonus per i viaggi di istruzione? Esistono due metodi per ottenere il beneficio:

• si può procedere in piena autonomia, utilizzando Unica, la piattaforma del Ministero , accedendo alla propria area personale. Se si hanno più figli è possibile inviare una domanda per ciascuno di loro;

• si può richiedere il supporto della segreteria della scuola, magari perché si ha poca dimestichezza con la tecnologia.

Riguardo al primo punto, è bene ricordare che è possibile accedere all’area personale della piattaforma inserendo il proprio username e password oppure entrando tramite una delle credenziali per comunicare con le pubbliche amministrazioni, scegliendo tra:

• SPID

• CIE

• CNS

Bonus viaggi di istruzione: tutti gli step

Gli step per la richiesta del beneficio non sono molti. Una volta inviata la domanda, rispettando la scadenza del 15 febbraio, l’INPS procederà in via automatica al controllo e alla verifica dell’ISEE.

Se quest’ultimo non supera i 5.000 euro e non vengono rilevati altri problemi collegati alla certificazione, la famiglia ottiene l’esito positivo della domanda e avrà la possibilità di accedere alla copertura, parziale o totale a seconda dell’importo dell’agevolazione riconosciuta, delle spese necessarie per partecipare a uscite didattiche o viaggi di istruzione eventualmente organizzati dalla classe.

In alternativa, i genitori possono anche richiedere di ottenere il rimborso, parziale o totale, delle spese già eventualmente sostenute dall’inizio dell’anno scolastico, per la partecipazione a uscite didattiche o viaggi di istruzione.

Sul sito viene specificato che l’importo dell’agevolazione sarà calcolato sulla base delle risorse disponibili e del numero dei beneficiari.

