Tutto sul Bonus viaggi per anziani over 65: come funziona, a chi spetta e come richiederlo

La guida sul nuovo bonus viaggi per anziani over 65: ecco tutto quello che c’è da sapere ora su come funziona, a chi spetta e come farne richiesta.

A seguito della pubblicazione del decreto attuativo relativo al DDL Anziani 2024, arriva finalmente l’introduzione del bonus viaggi per anziani over 65.

A questo proposito, si tratta di un’agevolazione mirata a fornire supporto economico ai cittadini italiani con età superiore ai 65 anni, al fine di garantire loro migliori opportunità di viaggio a prezzi piuttosto vantaggiosi.

In questo articolo, quindi, vediamo tutto ciò che riguarda il Bonus viaggi per anziani over 65: come funziona l’agevolazione, a chi spetta e quali sono i requisiti obbligatori da rispettare nonché come presentare la domanda per poter usufruire del bonus viaggi per over 65.

Bonus viaggi over 65: come funziona

Innanzitutto cominciamo con il fornire tutti i dettagli in merito a cos’è il bonus viaggi per gli anziani e come funziona.

A questo proposito, parliamo di un’iniziativa che è stata recentemente promossa da parte del Governo italiano guidato dalla premier Giorgia Meloni.

L’obiettivo perseguito è quello di andare a favorire il turismo del benessere per le persone anziane, andando a preservare la salute psicofisica dei cittadini over 65.

Da questa prospettiva, come spiegato anche all’interno del recente comunicato stampa pubblicato dal Ministero del Turismo in data 25 gennaio 2024, il Governo ha deciso di stanziare ben 5 milioni di euro per l’erogazione del bonus viaggi over 65.

Di questi 5 milioni di euro di spesa autorizzata per il bonus viaggi per anziani over 65, 3,5 milioni di euro saranno destinati a specifiche iniziative di viaggio, mentre i restanti 1,5 ,milioni di euro sono riservati ad altre misure di accessibilità turistico culturale.

In attesa di maggiori dettagli che dovrebbero essere diffusi nelle prossime settimane in merito alle peculiarità del bonus viaggi over 65, possiamo intanto chiarire come funziona in linea generale questo beneficio.

Si tratta, di un bonus che si presenterà sotto forma di un meccanismo di offerte e di agevolazioni garantite agli aventi diritto, così da poter riconoscere loro degli sconti specifici per viaggiare.

Inoltre, con tale iniziativa si andranno a prevedere anche dei programmi di turismo intergenerazionale, mediante il quale sarà consentita la partecipazione dei giovani al fine di accompagnare persone anziane beneficiare del bonus.

A chi spetta il bonus viaggi over 65

Come anticipato, bisognerà sicuramente attendere i prossimi decreti al fine di avere una panoramica più chiara e dettagliata in merito a chi potrà effettivamente accedere al bonus viaggi over 65.

Tuttavia, in linea generale, l’agevolazione potrebbe essere riconosciuta nei confronti di quei cittadini italiani che hanno superato l’età anagrafica dei 65 anni e che risultano essere autonomi e autosufficienti.

Inoltre, va detto che l’iniziativa del bonus viaggi over 65, promossa dal Ministro per il Turismo, Daniela Santanché, è volta anche al maggiore coinvolgimento delle residenze sanitarie assistenziali nonché delle diverse strutture ricettive, termali, balneari, agrituristiche e parchi tematici.

Il bonus viaggi over 65, quindi, andrà a determinare la possibilità di fruire di soggiorni di lungo periodo presso specifiche strutture ricettive situate in prossimità di luoghi legati al turismo del benessere e alla cura della persona, a prezzi competitivi e vantaggiosi.

Come richiedere il bonus viaggi over 65

Non ci sono invece notizie certe in merito a come presentare la domanda per accedere al bonus viaggi over 65.

Bisognerà quindi aspettare le prossime settimane, in attesa del regolamento del bonus che potrà essere attuato mediante uno o anche più Decreti del Ministero del Turismo, in collaborazione con altri Ministeri di competenza.

Non manca ormai molto per saperne di più in merito a come richiedere il bonus viaggi per gli over 65. Questo perché come si legge nel recente comunicato stampa, il bonus arriverà entro la Primavera 2024.

