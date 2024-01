Che bonus scegliere per realizzare il cappotto termico nel 2024? Ecco cosa conviene di più

Il panorama delle agevolazioni attualmente attive per lavori di ristrutturazione e efficienza energetica sugli immobili si è fatto davvero complesso. Tra misure cancellate e aliquote ridotte, capire che bonus scegliere per installare un cappotto termico è diventato davvero difficile.

In alcuni casi, tra l’altro, i proprietari hanno a disposizione diversi bonus tra i quali poter scegliere per ottenere una detrazione sui lavori. In altri, invece, la scelta è obbligata. In base ai requisiti richiesti, infatti, spesso e volentieri l’alternativa disponibile è una sola.

Ma cerchiamo di fare chiarezza, analizzando i requisiti e scoprendo le misure ancora attive, che si possono richiedere ora. Analizziamo i bonus che si possono scegliere per realizzare un cappotto termico nel 2024.

Cappotto termico, che bonus scegliere per realizzarlo

Adesso che il Superbonus sta per giungere alla sua scadenza, viene spontaneo chiedersi quali bonus per ristrutturare casa nel 2024 si possono ancora richiedere.

C’è però da sottolineare che il Superbonus, seppur con aliquota ridotta, è ancora oggi accessibile

Dunque, tra i bonus che si possono scegliere per il cappotto termico, se i lavori verranno effettuati nel 2024, e in contesto condominiale, figura anche il Superbonus.

L’agevolazione è infatti ancora attiva, ma attenzione: per i lavori di isolamento termico sono validi solamente rispettando un requisito fondamentale. Devono interessare almeno il 25% della superficie disperdente del condomino.

In questo specifico caso, il Superbonus è ancora accessibile, ma ribadiamo che lo è solo in contesto condominiale. Inoltre, l’aliquota prevista per l’anno corrente è scesa al 70% dei lavori, con tetto massimo di 40.000 euro per ogni abitazione del condominio se il numero non è superiore a otto.

Per condomini con più di otto abitazioni, il limite scende a 30.000 euro massimi per ogni casa.

La detrazione relativa a questo bonus, sia per la realizzazione del cappotto termico, sia per altri lavori ammessi, può essere richiesta solamente dalle persone fisiche.

Che bonus scegliere per installare un cappotto termico: l’Ecobonus 2024

Tra i migliori incentivi casa, tra cui si può scegliere anche per realizzare un cappotto termico nel 2024, abbiamo anche l’Ecobonus.

Si tratta di un’agevolazione edilizia che può garantire una detrazione variabile, che di base è pari al 65%, ma che per i condomini può essere ancor più elevata.

Dunque, che bonus scegliere per il cappotto termico tra il Superbonus e l’Ecobonus?

In alcuni casi, questa seconda misura è più conveniente. A seconda della qualità media di efficienza energetica che si raggiungerà con gli interventi, per i condomini l’aliquota dell’Ecobonus è pari al 75%.

È dunque più alta rispetto al Superbonus, che tra l’altro prevede una detrazione in quattro anni. La detrazione concessa dall’Ecobonus si può invece ottenere in dieci rate annuali.

In sostanza, in base al caso specifico, tra i bonus attualmente disponibili da scegliere per il cappotto termico l’Ecobonus potrebbe risultare il più conveniente.

Le altre agevolazioni compatibili

Oltre alle due misure appena analizzate, sono attualmente attivi diversi bonus che si possono richiedere per l’installazione del cappotto termico nel 2024.

Chi vive in contesto condominiale e, al contempo, in una zona ad elevato rischio sismico, può ancora accedere al Sismabonus.

In questo caso, la detrazione è addirittura pari all’80-85%, a seconda della classe di rischio ottenuta alla fine dell’intervento. Il limite massimo di spesa previsto da questa specifica misura è fissato, fino al prossimo 31 dicembre, a 136.000 euro.

Infine, qualora il cappotto termico debba essere realizzato su edifici che non rispettino i requisiti fino ad ora analizzati (per esempio per le abitazioni unifamiliari), ci sono due alternative.

Innanzitutto, è possibile richiedere l’Ecobonus 65%: per le unifamiliari è questa la detrazione massima concessa.

In alternativa, in caso di problematiche con i requisiti richiesti, è ancora attivo anche il bonus ristrutturazioni 50%.