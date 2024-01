Cappotto termico: quali sono i bonus che lo consentono nel 2024?

Se avete intenzione di fare lavori per il cappotto termico, sappiate che nel 2024 ci sono quattro incentivi tra cui poter scegliere. Vediamo quali bonus sono e, soprattutto, i requisiti per accedervi.

Cappotto termico: quali bonus ci sono nel 2024?

Nel 2024 restano in vigore quattro bonus che, tra i lavori, includono anche il cappotto termico. Stiamo parlando di: superbonus 70%, Ecobonus, sismabonus e Bonus ristrutturazioni. Fino allo scorso anno, il contributo che è andato per la maggiore è stato l'incentivo con detrazione al 110%. Considerando che quest'anno le regole sono molto diverse, è assai probabile che la popolazione rivolga la propria attenzione ad altri contributi.

Il cappotto termico è un lavoro fondamentale, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dalla nuova direttiva UE EPBD. Il documento, infatti, chiede di mettere al primo posto l'efficientamento energetico delle abitazioni private e delle strutture pubbliche. Direttive a parte, torniamo a Bomba. I bonus che consentono di effettuare questo lavoro differiscono l'uno dall'altro per una serie di requisiti.

Il superbonus 70% è accessibile alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Possono accedere anche i titolari di redditi d’impresa perché l’isolamento termico è considerato uno degli interventi trainanti che riguardano le parti comuni degli edifici. I lavori per il cappotto termico vengono riconosciuti quando interessano superfici verticali opache, inclinate e orizzontali che coinvolgono l’involucro per oltre il 25% delle superfici disperdenti lordo dell’edificio.

I condomini hanno la possibilità di richiedere il Superbonus al 70% fino al 31 dicembre 2024 o al 65% fino al 31 dicembre 2025, con un tetto di spesa massimo di 40 mila euro (da 2 a 8 unità immobiliari) o 30 mila euro (più di 8 unità immobiliari). La detrazione prevede quattro quote annuali di pari importo.

Cappotto termico 2024: Ecobonus, sismabonus e ristrutturazioni

Il cappotto termico si può ottenere anche con l'Ecobonus, che va ad abbracciare diverse 'categorie' di persone. Possono utilizzarlo: persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d’impresa.

Valido fino al 31 dicembre 2024, l'Ecobonus consente una detrazione fiscale per l’efficientamento energetico degli immobili con aliquote variabili: 70% per parti comuni di edifici condominiali con un involucro di almeno 25%, oppure al 75% se l'involucro è superiore al 25%. In ogni modo, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali.

Per quanto riguarda il sismabonus, accessibile solo agli abitanti dell'Italia centrale, il cappotto termico è ammesso solo se i lavori generali consentono una riduzione dei rischi sismici dell'edificio. Il limite di spesa è pari a 136 mila euro.

Infine, abbiamo il bonus ristrutturazione, destinato a tutti i lavori che garantiscono un miglioramento abitativo. Le opere devono comprendere sia l'efficientamento energetico che la manutenzione ordinaria e straordinaria. E' prevista una detrazione al 50%, con un tetto di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.