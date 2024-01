Bonus 18 anni, Carta Cultura Giovani e Carta del Merito: al via le domande dal 31 gennaio

Addio a 18app, dal 31 gennaio si potrà presentare la domanda per la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito: cumulabili, valgono entrambe da 500 euro. Ecco come averle.

Nuovi bonus per i ragazzi di 18 anni: anziché il bonus cultura con 18app, dal 31 gennaio 2024 si potranno richiedere due nuove carte che, essendo cumulabili, permettono di ottenere fino a 1.000 euro: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Il 16 gennaio è stato pubblicato il decreto ministeriale che stabilisce come e chi potrà avere le due carte.

Scopriamo i dettagli su requisiti, importi e come spendere la Carta Cultura e la Carta del Merito.

Carta Cultura Giovani e Carta del Merito per i 18enni

Il bonus cultura raddoppia e permette ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni di ottenere fino a 1.000 euro di incentivi cumulando la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito.

Al posto di 18app, infatti, dal 2024 vengono attivate le due nuove carte, l'una basata sul reddito della famiglie e l'altra basata sul merito scolastico del ragazzo: le due carte saranno cumulabili e avranno un valore di 500 euro ciascuna.

Per richiederle, però, bisogna attendere il 31 gennaio e soprattutto soddisfare alcuni requisiti specifici, oltre al compimento dei 18 anni.

Non solo: come avveniva per il bonus cultura, ci sono degli acquisti ammessi e delle spese non ammesse utilizzando la carta.

Carta Cultura Giovani e Carta del Merito: domande dal 31 gennaio 2024

Il decreto che rende attuative le due carte per i giovani di 18 anni prevede un iter molto semplice per l'invio delle domande (a partire dal 31 gennaio 2024): in primis, occorre collegarsi al portale dedicato alla Carta Cultura e alla Carta del Merito, sul sito del Ministero della Cultura.

A questo punto, utilizzando le proprie credenziali SPID o la CIE, sarà possibile effettuare il login sul portale e seguire le istruzioni per inoltrare la richiesta.

La domanda per la Carta Cultura Giovani e per la Carta del Merito si può presentare fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del 18esimo anno.

Carta Cultura Giovani 2024: a chi spetta, requisiti e come averla

Prima di inoltrare la domanda per la Carta Cultura Giovani, però, è bene informarsi sui requisiti necessari per ottenere i 500 euro statali.

Non basta aver compiuto 18 anni nell'anno precedente a quello in cui è stata fatta la richiesta (nel 2024, quindi, il bonus spetta ai ragazzi nati nel 2005), infatti, ma occorre soddisfare anche determinate condizioni sociali ed economiche:

• risiedere in Italia o possedere un regolare permesso di soggiorno;

• possedere un Isee familiare non superiore a 35.000 euro.

Avranno diritto alla carta, quindi, sono i ragazzi che fanno parte di famiglie che si trovano in condizioni economiche particolari.

Carta del Merito 2024: requisiti e come averla

Per quanto riguarda la Carta del Merito, invece, i requisiti per ottenerla cambiano nettamente e si slegano dalle condizioni reddituali della famiglia: come dice il nome stesso, in questo caso a valere maggiormente è il merito scolastico del ragazzo che la richiede.

Infatti, per ottenere i 500 euro occorre soddisfare queste condizioni:

• essere nati nel 2005 e aver compiuto 18 anni nell'anno precedente a quello di effettuazione della domanda;

• aver conseguito una votazione pari a 100/100 alla Maturità.

La Carta del Merito è una novità assoluta per i ragazzi nati nel 2005 e permette di effettuare i medesimi acquisti concessi con la Carta Cultura.

Che cosa si può acquistare?

Una volta inoltrata la richiesta per una delle due carte (o per entrambe, essendo cumulabili), è bene conoscere le spese ammesse e quelle vietate.

Con le due carte si possono acquistare, sia in negozi fisici sia in store online:

• libri ;

• musica ;

• corsi di musica;

• corsi di teatro;

• corsi di danza;

• corsi di lingua straniera ;

• prodotti dell’editoria audiovisiva;

• biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche ;

• abbonamenti a quotidiani e periodici (cartacei o digitali);

• biglietti per musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

NON si possono acquistare, invece, videogiochi, prodotti tecnologici o qualsiasi altro prodotto che non rientri nell'elenco delle spese ammesse.