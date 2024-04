Ecobonus, nuovi incentivi auto 2024 fino a 13.500 euro: importi, requisiti e obblighi

Manca poco all'avvio dei nuovi Ecobonus, gli incentivi auto 2024 che possono permettere ai cittadini di ottenere fino a 13.500 euro di bonus ma solo rottamando un veicolo precedente e mantenendo la proprietà sul nuovo mezzo per almeno un anno. Questi sono solo alcuni dei requisiti necessari per ottenere gli Ecobonus.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sugli incentivi auto 2024: quali sono gli importi e le fasce, quanto si risparmia, quali modelli acquistare e con quali requisiti richiedere il bonus auto.

Ecobonus, al via gli incentivi auto 2024

Il decreto che dà il via libera agli incentivi auto 2024 è già stato firmato e attende solo l'attuazione, dopo il parere della Corte de Conti: da quanto si apprende, ci sarebbe un mega Ecobonus per i veicolo elettrici.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro Adolfo Urso, inoltre, i nuovi ecoincentivi "favoriranno i redditi più bassi che avranno un 25% in più di incentivi".

Inoltre, tra gli obiettivi del provvedimento ci sono:

• il rinnovo del parco auto circolante in Italia, che è uno dei più vecchi d’Europa con oltre 11 milioni di vetture Euro 3 o inferiori;

• sostenere e supportare le famiglie meno abbienti grazie all'extra bonus del 25% per chi possiede un Isee sotto i 30 mila euro;

• rimodulare gli strumenti incentivanti per stimolare l’acquisto di auto effettivamente prodotte in Italia.

I nuovi incentivi auto spetteranno sia ai privati sia i veicoli commerciali, taxi e noleggio a lungo termine.

Ecobonus, quali sono gli incentivi auto 2024?

Si parte, quindi, con i maxi-contributi per auto elettriche nuove che partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750 euro, ma con la necessaria rottamazione di un veicolo precedente.

Nel dettaglio, gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche sono i seguenti:

• 6mila euro senza rottamazione (o 7.500 euro con Isee sotto i 30mila euro);

• 9mila euro rottamando una Euro4 (o 11.250 con Isee basso);

• 10mila euro rottamando una Euro3 (o 12.500 con Isee basso);

• 11mila euro consegnando una vettura da 0 fino a Euro2 (o 13.750 con Isee basso).

Simile è lo schema degli incentivi per l'acquisto di auto ibride:

• 4.000 euro senza rottamazione (o 5.000 con Isee basso);

• 5.500 euro rottamando un Euro4 (o 6.875 con Isee basso);

• 6mila euro rottamando un Euro3 (o 7.500 con Isee basso);

• 8.000 euro rottamando un veicolo da 0 fino a Euro2 (10.000 con Isee basso).

E per le auto non elettriche?

Sono stati introdotti anche degli ecoincentivi per i veicoli non elettrici, ma gli importi sono estremamente ridotti.

I veicoli in oggetto devono rientrare entro le emissioni 61-135 grammi, i cui sconti sono di 1.500, 2.000 e 3.000 euro a seconda dell’auto rottamata e senza differenziazione per reddito.

Incentivi auto 2024: requisiti e obblighi

Tra i requisiti da soddisfare per ottenere gli incentivi c'è l'obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo per almeno un anno dall'acquisto, oltre alla rottamazione in alcuni casi necessaria per ottenere gli ecoincentivi.

Inoltre, i costi dei veicoli non possono superare i 35.000 euro per le elettriche, i 45.000 euro per le ibride e i 35.000 euro per le altre.