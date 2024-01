Quali sono i migliori incentivi casa? L'elenco completo delle misure per ristrutturare

Sono tantissime le agevolazioni non rinnovate con la Manovra 2024, alle quali gli italiani dovranno rinunciare. Quali sono, dunque, i migliori incentivi casa rimasti, che si possono richiedere attualmente per rimettere a nuovo la propria abitazione?

Tra questi non figura sicuramente il Superbonus. Non solo l’aliquota dell’agevolazione è stata ridotta, ma sono anche cambiati i requisiti per potervi accedere. Con lo stop alla proroga del Superbonus, in sostanza, la misura è adesso disponibile al 70%, e solo in pochissimi casi.

Si può richiedere per condomini e nel caso di immobili con un numero di abitazioni da due a quattro.

Tuttavia, il fatto che questa misura sia diventata praticamente inaccessibile ai più, non significa che non esistano delle alternative. Oggi scopriremo insieme quali sono i migliori incentivi casa ancora attivi, da richiedere per ristrutturare la propria abitazione.

Migliori incentivi casa da richiedere nel 2024: l’Ecobonus

I dati parlano chiaro: al 31 dicembre 2023, secondo ENEA, più di 460mila edifici hanno fruito, durante lo scorso anno, del Superbonus. Ora la misura è praticamente agli sgoccioli, e dunque viene spontaneo chiedersi quali siano i migliori incentivi casa da sfruttare al suo posto.

Il primo, in termini di convenienza, è decisamente l’Ecobonus, che per la maggior parte dei lavori prevede un’aliquota del 65% (nel peggiore dei casi, del 50%).

E anzi, se l’agevolazione si richiede per le parti comuni nei condomini, qualora si registri un miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile, la detrazione può salire fino al 75%.

Inoltre, rispetto al Superbonus, è più facilmente accessibile. Ovviamente, per poterlo ottenere sono richiesti diversi requisiti. Innanzitutto, è possibile ottenere questo incentivo solamente se l’edificio è regolarmente catastato. In alternativa, si può ottenere anche se la richiesta al catasto è stata recentemente effettuata.

L’agevolazione è fruibile non solo per le abitazioni residenziali, ma anche per edifici di tipo professionale.

I lavori ammessi sono davvero molti, dalla sostituzione degli infissi fino alla sostituzione di caldaie, per arrivare anche all’installazione di pannelli fotovoltaici. Si tratta, dunque, di interventi che hanno a che fare con l’efficienza energetica dell’immobile.

Bonus ristrutturazione tra i migliori incentivi casa 2024

Tra i migliori incentivi casa confermati per il 2024 abbiamo anche il bonus ristrutturazioni.

L’agevolazione, rispetto all’Ecobonus, prevede dei requisiti meno stringenti. Se per richiedere l’Ecobonus, infatti, è necessario ottenere, alla fine dei lavori, un miglioramento dell’efficienza energetica della casa, per ottenere il bonus ristrutturazioni bastano interventi di manutenzione straordinaria.

Nel caso di questo incentivo, si possono ottenere indietro il 50% delle spese sostenute, con tetto massimo di spesa fissato a 96.000 euro.

Rientrano all’interno di questo incentivo diverse agevolazioni minori, quali il bonus cambio doccia 2024 o l’agevolazione per sostituire le porte blindate.

Agevolazioni per mobili, giardini e barriere architettoniche

Per l’anno corrente, poi, sono stati confermati sia il bonus mobili ed elettrodomestici che il bonus verde.

Il primo consente di ottenere una detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici nuovi di fabbrica. Per il 2024, la spesa massima consentita è di 5.000 euro.

Tra i migliori incentivi casa attualmente attivi, come detto, anche il bonus verde: una detrazione del 36% per rimettere a nuovo giardini e aree esterne all’immobile.

Infine, fino alla fine del 2025 sarà possibile richiedere il bonus barriere architettoniche. Un’agevolazione che fa parte, a pieno titolo, dei migliori incentivi casa in quanto consente di ottenere una detrazione, uno sconto in fattura o una cessione del credito per interventi che mirano ad aumentare la fruibilità di un’immobile per le persone affette da problematiche che comportano ridotta mobilità.

La detrazione è pari al 75%, concessa su una spesa che varia dai 30.000 ai 50.000 euro in base alla tipologia di edificio.