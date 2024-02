Se hai bisogno di installare un ascensore nella tua casa, presta attenzione perché è possibile anche in questo 2024 usufruire di un’agevolazione per sostenere tali spese: ecco di quale bonus si tratta.

Ancora novità in materia di Bonus: la manovra finanziaria 2024 ha confermato ed eliminato alcune agevolazioni.

Alcune misure sono state confermate fino al 2025 altre invece sono state prorogate solo per questo anno.

Molto spesso con l’età che avanza nasce sempre più sovente la necessità di installare o sostituire gli ascensori in condominio, oppure dei montascale in casa.

Si tratta senza dubbio di lavori che rientrano tra quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e sono certamente i primi due interventi che vengono in mente subito quando si parla di superamento di limiti architettonici.

Va detto che ancora per quest’anno è possibile accedere ad un bonus per poter agevolare tali interventi.

Scopriamo insieme a quale bonus è possibile accedere.

Ascensore, ecco quale bonus utilizzare nel 2024 per installare tale impianto

Tra gli interventi edilizi più realizzati in questi ultimi anni, ci sono ai primi posti la realizzazione e la sostituzione di vecchi impianti di ascensore e l’installazione di montascale in casa.

Non tutti sanno però che tali interventi sono ora agevolati con il bonus del 75%, meglio conosciuto come bonus barriere architettoniche per come previsto dall’art.119-ter del decreto Rilancio.

Questo infatti garantisce una detrazione del 75% delle spese sostenute per la costruzione di ascensori o montacarichi, sostituzione di impianti di automazione di edifici e singole unità immobiliari ma anche spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali relativi all’impianto sostituito.

Il Bonus garantisce una detrazione del 75% delle spese sostenute da ripartire in 5 rate annuali di pari importo fino ad un massimo di spesa variabile a seconda dei casi, ma per un importo da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.



L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che tra i lavori agevolabili ci sono la sostituzione di finiture come pavimenti, porte, infissi esterni, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

In caso di sostituzione degli impianti, sono agevolabili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Possono beneficiarne:

• le persone fisiche , ance esercenti arti e professioni;

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale ;

• le società semplici ;

• associazioni tra professionisti.

L’agevolazione può essere richiesta e fruita da contribuenti assoggettati all’Irpef, unicamente per gli immobili residenziali.

L’agevolazione può essere richiesta anche dai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi

Attenzione ai requisiti tecnici da rispettare

Per poter usufruire del Bonus barriere architettoniche 75%, per la sostituzioni di ascensori o montascale è necessario comunque verificare i requisiti e i criteri progettuali che devono rispettare la normativa di riferimento contenuta nel DM 236/1989.



I lavori agevolabili, in generale, devono rispettare intervalli di misure degli spazi e degli elementi da installare stabiliti naturalmente nel DM 236/1989.

Inoltre al fine di ottenere l’agevolazione è necessario sostituire un elemento che rappresenta una barriera architettonica con un altro conforme al DM 236/1989.

Se il vecchio elemento da sostituire è conforme ai requisiti del DM 236/1989, non è possibile accedere al bonus barriere architettoniche.

Dimensioni minime e porte automatiche

Le prescrizioni tecniche per l’ascensore sono contenute nel punto 4.1.12 del D.M. 236/1989.

Per poter accedere al Bonus Barriere architettoniche l’ascensore deve avere:

• Una cabina di dimensioni minime di 1.20 m di profondità e 0.80 m di larghezza;

• Una porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;

• piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40×1.40 m.

Le porte di cabina devono essere di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote ed inoltre il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo come per esempio una cellula fotoelettrica, costole mobili per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.