Bonus condomini 2024: quali agevolazioni si possono avere? I requisiti

A seguito dello stop al Superbonus al 110% e l’addio al bonus acqua potabile, nel 2024 cambia la situazione legata al bonus condomini.

Sono in molti, dunque, a domandarsi cosa succederà il prossimo anno e quali sono i bonus condomini che restano confermati nel 2024. A questo proposito, è importante anche approfondire tutte le novità relative ai requisiti e alle condizioni obbligatorie per i bonus condomini 2024.

Proprio per tale motivo, in questo articolo offriamo una panoramica completa dei bonus condomini che sono stati confermati nel 2024, al fine di comprendere chi potrà usufruirne e quali sono i requisiti richiesti.

Bonus condomini 2024: il Superbonus al 70%

Come sappiamo, tra i bonus edilizi ad essere stati interessati da numerose novità e modifiche nel corso degli ultimi anni, vi è certamente il Superbonus 110%, uno tra i bonus condomini principali.

A questo proposito, l’agevolazione ha cambiato la percentuale di copertura del sostegno economico, passando prima dall’iniziale 110% al 90%, per poi diventare a partire dal primo gennaio 2024, al 70%.

Si ricorda che l’agevolazione del bonus condomini nel 2024 continuerà a riguardare la realizzazione di interventi edilizi su villette e condomini.

La condizione essenziale per poter continuare a ricevere il bonus condomini è che venga effettuate delle opere trainanti di efficientamento energetico, oppure di realizzazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica oppure interventi di riduzione del rischio sismico.

Tra le ultime novità del bonus condomini legato al Superbonus, la più recente riguarda la riduzione ulteriore della percentuale dell’agevolazione, a partire dal primo gennaio del 2025. Infatti, il bonus condomini con il Superbonus dal 2025 avrà una percentuale del 65%.

Bonus condomini nel 2024: Ecobonus e Sismabonus

Restano confermate anche a partire dal primo gennaio del prossimo anno, le agevolazioni dell’Ecobonus e del Sismabonus, anche per gli interventi edilizi relativi a condomini.

A questo proposito, occorre fare alcune precisazione in base al bonus a cui si fa riferimento.

Per quanto riguarda l’Ecobonus, infatti, nel 2024 è stata confermata la detrazione pari al 70% per gli interventi condominiali che coinvolgono almeno il 25% dell’edificio, per efficientamento energetico.

La percentuale della detrazione derivante dall’Ecobonus per i lavori sui condomini sale al 75% nei casi di lavori con miglioramento delle prestazioni energetiche.

In merito ai limiti massimi delle detrazioni con l’Ecobonus, in questo caso occorre fare alcune differenze. Infatti, per le singole unità immobiliari, a seconda delle categorie di intervento, i limiti variano tra le seguenti fasce: 100mila, 60mila e 30mila euro.

Mentre, per le parti comuni degli edifici condominiali, i limiti massimi vengono calcolati per un totale di spesa massimo di 40mila euro.

Passiamo ora al bonus condomini 2024 relativo al Sismabonus. In questo caso è prevista una detrazione del 70 o 75% per gli interventi di messa in sicurezza antisismica per gli edifici immobiliari. Per i condomini, in base alla classe di rischio, la detrazione varia tra il 75% e l’85%.

Bonus condomini nel 2024: come funziona il bonus verde

Arriviamo ad un ultimo bonus condomini che sarà valido anche nel 2024. Stiamo parlando del bonus verde.

Si tratta di una detrazione che ammonta al 36% della spesa a copertura degli interventi di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Per quanto riguarda il limite massimo di spesa per il bonus verde, questo ammonta a 5 mila euro per ogni unità immobiliare in edifici condominiali.

