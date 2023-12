Quali bonus per ristrutturare casa si possono richiedere nel 2024? L'elenco completo

Ecco quali sono i bonus per ristrutturare casa nel 2024: in questa guida troverai l'elenco completo delle agevolazioni confermate.

Con l’approssimarsi della fine del 2023, si avvicina il momento per fare il punto della situazione e scoprire quali sono i bonus in Manovra 2024. In particolare, coloro che intendono rimettere a nuovo le proprie abitazioni e sperano di farlo entro il prossimo anno si stanno già domandando quali bonus resteranno per ristrutturare casa nel 2024.

Per fortuna, la risposta a questo quesito, che sveleremo in questa guida, è abbastanza positiva. Anche nel 2024, verranno confermate tutta una serie di agevolazioni per rimettere a nuovo le abitazioni.

Cerchiamo quindi di fare insieme il punto della situazione, scoprendo quali bonus per ristrutturare casa saranno ancora disponibili nel 2024.

Quali bonus ci sono nel 2024 per ristrutturazione

Come ogni anno, con l’approssimarsi dell’approvazione della Manovra Finanziaria, prima che l’anno precedente volga al termine ci si domanda quali saranno i bonus che verranno confermati.

In merito ai bonus per la ristrutturazione di casa, nel 2024 la maggior parte delle misure saranno ancora disponibili.

Attualmente risultano infatti confermate le seguenti agevolazioni legate alle ristrutturazioni:

• bonus ristrutturazioni

• ecobonus

• bonus verde

• bonus barriere architettoniche

• sismabonus.

Anche il Superbonus resterà disponibile, ma con aliquota ridotta. E iniziamo proprio dal Superbonus: nel 2024, l’aliquota relativa a questa nota agevolazione scenderà al 70%, a seguito della precedente riduzione del 2023.

Il 2025 sarà l’anno in cui dovremo dire addio alla nota agevolazione per il miglioramento dell’efficientamento energetico degli immobili. È proprio nel 2025 che il Superbonus cesserà di esistere, alla data del 31 dicembre.

Nel 2024, invece, la misura sarà disponibile senza la possibilità di cessione del credito e solamente per gli edifici condominiali.

Quali sono i bonus edilizi ancora attivi?

Superbonus a parte, quali bonus restano per ristrutturare casa nel 2024? La maggior parte dei bonus edilizi, per tutto il prossimo anno, resterà attivo.

Avremo innanzitutto a disposizione il bonus ristrutturazioni. Si tratta dell’agevolazione che consente di ottenere indietro il 50% delle spese sostenute, riguardo a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento.

Gli interventi coperti da questa misura sono vari e il tetto massimo di copertura delle spese resta fissato a 96.000 euro.

Prorogato anche il bonus verde, che si rivolge a coloro che intendono restaurare e rimodernare giardini e aree esterne al proprio immobile. In questo caso, la detrazione concessa è fissata al 36%. Anche il tetto massimo di spesa è ridotto rispetto al bonus ristrutturazioni, dato che per il bonus verde è fissato a 5.000 euro al massimo.

Altra agevolazione disponibile per ristrutturare casa confermata per il prossimo anno è il bonus mobili ed elettrodomestici 2024.

Questa agevolazione, in realtà, a partire dal prossimo anno subirà una modifica. L’aliquota del bonus resta confermata: si potrà ottenere indietro il 50% delle spese relative all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad abitazione appena ristrutturata.

Rispetto al 2023, però, il tetto massimo di spesa è stato modificato e scenderà a soli 5.000 euro. Dunque, dal 2024, non si potrà più ottenere una detrazione pari a 4.000 euro, ma ci si dovrà accontentare di ottenere indietro solo 2.500 euro massimi.

Confermati, infine, anche il Sismabonus per le opere sismiche da realizzare in edifici situati presso zone ad altro rischio, e il bonus barriere architettoniche.

Questo set di agevolazioni fiscali permetterà di abbattere le barriere architettoniche all’interno degli edifici ad uso abitativo.

Come funziona Ecobonus 2024?

Tra i bonus per ristrutturare casa nel 2024, in ultimo, potremo contare anche sull’Ecobonus.

Il suo funzionamento, rispetto all’anno 2023, non subirà alcuna modifica. Sarà quindi possibile ottenere una detrazione variabile, in base ai lavori di efficientamento energetico effettuati presso la propria abitazione.

Anche per il 2024, il tetto massimo dell’Ecobonus resta fisso a 60.000 euro totali.