Al via il Reddito alimentare 2024: come funziona, a chi spetta, come fare domanda

In partenza la sperimentazione del Reddito alimentare 2024: scopriamo come funziona, a chi spetta e come ottenere l'agevolazione.

Come comunicato dal Ministero del Lavoro, è in partenza il reddito alimentare 2024, una misura destinata alle famiglie che si trovano in condizioni di povertà e disagio economico. Grazie a questa nuova misura, gli eccessi alimentari presso i supermercati verranno ridistribuiti alle persone che ne hanno più bisogno, evitando gli sprechi a aiutando chi ne ha più bisogno.

Scopriamo come funziona il reddito alimentare 2024, a chi spetta e come fare domanda per ottenere un pacco alimentare.

Cos'è il Reddito alimentare 2024?

Sono state pubblicate le istruzioni relative al reddito alimentare 2024, in partenza in alcuni Comuni italiani: questa misura consiste nella distribuzione gratuita, anche tramite gli enti del Terzo Settore, di prodotti alimentari invenduti dei negozi della distribuzione alimentare.

Solitamente questi prodotti risultano invendibili nella grande distribuzione a causa di una confezione difettosa o perché prossimi alla scadenza.

Dunque, onde evitare sprechi alimentari, vengono inseriti in pacchi alimentari e consegnati alle famiglie che si trovano in condizioni di povertà e disagio economico

Come si fa a chiedere il Reddito alimentare?

Le Città Metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo saranno le prime a proporre il reddito alimentare ai propri residenti e cittadini, e queste saranno solo delle sperimentazioni della misura che potrebbe essere presto estesa a tutta l'Italia.

Per il momento, infatti, è possibile presentare esclusivamente proposte progettuali, da consegnare entro il 31 marzo 2024.

Le proposte si possono inviare tramite email all'indirizzo supporto.redditoalimentare@lavoro.gov.it. inserendo alcuni dati fondamentali: nome, cognome, data di nascita, comune/Stato estero di nascita, codice fiscale, email Spid, telefono, Città Metropolitana di riferimento.

Quando richiedere il Reddito alimentare?

La domanda per il reddito alimentare non è richiesta (a meno che non vi siano cambiamenti dell'ultima ora), mentre si possono presentare attualmente delle proposte progettuali.

Le persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica verranno riconosciute dai rispettivi Comuni di residenza, con un meccanismo simile a quanto previsto per la Carta Risparmio Spesa.

Nel frattempo, il Ministero del Lavoro ha realizzato una piattaforma per il tracciamento dei pacchi alimentari e delle fasi di presentazione, gestione, controllo e rendicontazione dei progetti, attiva dal 22 febbraio scorso.

Quanto deve essere l'ISEE per prendere il pacco alimentare?

Il reddito alimentare non consiste, quindi, in un bonus in denaro, ma piuttosto in un pacco alimentare ricco di prodotti utili per le famiglie e per tutte le persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

Possono ottenere il pacco alimentare, però, solo alcuni cittadini:

• i soggetti degli elenchi detenuti dalle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) della distribuzione del programma FEAD;

• altri soggetti segnalati dai servizi sociali territoriali competenti o da altre organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio interessato.

Si potrà prenotare il pacco tramite smartphone e andare a ritirarlo presso il punto vendita indicato, oppure (per i soggetti fragili e gli anziani) è prevista la consegna diretta a casa del pacco alimentare.