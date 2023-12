Rientro dei cervelli, nuove agevolazioni nel 2024. Ecco quali sono i requisiti

Arrivano nuove agevolazioni per i lavoratori grazie alle misure per il rientro dei cervelli nel 2024: ecco tutte le novità e quali sono i requisiti per il prossimo anno.

Arrivano importanti novità per quanto riguarda le agevolazioni previste per il rientro dei cervelli in Italia.

Infatti, secondo quanto si è appreso negli ultimi giorni, il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, legato all’attuazione della delega fiscale è stato recentemente approvato in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

Tra le misure interessate dal nuovo decreto, anche quella relativa ad un aumento dell’agevolazione predisposta nei confronti di quei lavoratori italiani che rientrano in Italia dall’estero, con i figli.

In questo articolo, dunque, vediamo quali sono le ultime novità in merito alle agevolazioni previste per il rientro dei cervelli nel 2024, ponendo l’attenzione anche ai requisiti obbligatori per poter accedere a tali sostegni.

Rientro dei cervelli: le novità 2024

A seguito della conferma da parte del Consiglio dei Ministri in merito al provvedimento sul rientro dei cervelli, sono stati confermati i vantaggi per i lavoratori che ritornano in Italia dall’estero.

Tuttavia, dal mese di gennaio del prossimo anno, entreranno in vigore delle importanti novità sul tema del rientro dei cervelli.

A questo proposito, innanzitutto i requisiti per accedere alle agevolazioni per il rientro dei cervelli nel 2024 sono sempre più stringenti.

Inoltre, un altro tema fondamentale sul rientro dei cervelli riguarda il dibattito sul bonus per i calciatori e società sportive. Si tratta infatti di un argomento fortemente dibattuto, che vede opinioni contrapposte.

Per il momento però resta ancora da definire se ci saranno delle misure e delle agevolazioni ad hoc riconosciute per i calciatori e le società sportive, e quali saranno eventualmente le condizioni e i requisiti obbligatori.

Rientro dei cervelli: i nuovi requisiti del 2024

Cosa cambierà quindi con il recente provvedimento approvato da parte del Consiglio dei Ministri sul tema del rientro dei cervelli in Italia?

Come annunciato, tra le principali novità sicuramente quelle legate a requisiti e condizioni più stringenti per poter accedere alle agevolazioni riconosciute verso quei lavoratori con figli che rientrano in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero.

In particolare, la riduzione della tassazione fiscale del 50% può essere riconosciuta nei confronti di quei lavoratori che rispettano un limite reddituale fissato a 600 mila euro.

In questo caso, stiamo parlando di quell’agevolazione che può essere percepita esclusivamente da parte di quei lavoratori italiani che lavorano all’estero con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Un’eccezione, invece, è quella dei lavoratori con figli che potrebbero ottenere un’agevolazione ancor più elevata quando il rientro in Italia comprende anche il rientro dei figli.

Dunque, chi rientra in Italia con figli piccoli oppure diventa genitore sul territorio nazionale e diventa residente in Italia potrà godere di un’agevolazione rafforzata che passa dal 50% al 60%.

Bisognerà poi attendere ulteriori indicazioni operative per comprendere quali sono i requisiti di specializzazione e di qualificazione che saranno valutati ai fini dell’erogazione dell’agevolazione per il rientro dei cervelli nel 2024.

