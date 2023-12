Superbonus con detrazione al 70%: come funziona e cosa cambia rispetto al passato

Come funziona il superbonus al 70%? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla detrazione che entra in funzione dall'1 gennaio 2024.

Dall'1 gennaio 2024, il superbonus 110% sarà sostituito da quello con detrazione al 70%. Vediamo come funziona, quali sono i requisiti e i limiti di spesa e, soprattutto, cosa accadrà nel 2025.

Superbonus al 70%, come funziona? Ecco cosa c'è da sapere

Come si presagiva da tempo, il superbonus al 110% finirà la sua corsa il 31 dicembre 2023, tranne che per le zone del cratere sismico del Centro Italia. A partire dall'1 gennaio 2024, il contributo edilizio scenderà ad una detrazione fiscale pari al 70%. I cambiamenti non riguardano soltanto la percentuale di recupero delle opere, ma anche i requisiti per accedere.

Senza ombra di dubbio, la differenza più grande è data dall'accesso al superbonus 70%: è concesso soltanto ai condomini. Nel 2025, la detrazione scenderà ancora al 65%, per terminare nel 2026. Per quanto riguarda l'ecobonus per i condomini, invece, resterà in vigore fino al 2024, a patto che il titolo edilizio sia stato presentato entro il 16 febbraio 2023. Non solo, copre una spesa massima di 40 mila euro per l’isolamento termico delle parti comuni.

Quanti hanno avviato i lavori edilizi al 30 settembre 2022, con un avanzamento almeno del 30%, e coloro che hanno avviato i cantieri nel 2023, dovranno completare le spese entro la fine dell'anno. Nel marasma degli incentivi, il Governo ha lasciato in vigore anche nel 2024 il bonus barriere architettoniche al 75%. Molto probabilmente, questo contributo sarà richiestissimo perché, oltre alla percentuale interessante, offre lo sconto in fattura o la cessione del credito senza alcuna limitazione.

Il sismabonus resiste con il superbonus: ecco fino a quando

Come già accennato, per tutti i territori dell'Italia Centrale che sono stati colpiti dal terremoto del 2016 restano in vigore sia il superbonus 110% che il sismabonus. Quest'ultimo consente una detrazione del 50% sulle spese di messa in sicurezza antisismica sostenute fino al 31 dicembre 2024, per un costo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare.

La detrazione aumenta al 70-80% quando gli interventi garantiscono una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi, mentre va all'80-85% quando i lavori sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. Infine, resta in vigore anche il sismabonus acquisti, destinato a chi compra un edificio terremotato che va demolito e ricostruito. In questo caso, dal prezzo di acquisto si può detrarre il 75-85%.

Fino al 31 dicembre 2024 restano attivi: il bonus base del 50% (poi scenderà al 36%), il bonus verde al 36% e il contributo mobili (max 5 mila euro) da agganciare ad un'opera di ristrutturazione.

Come funziona il Superbonus nel 2024?

A partire dall'1 gennaio 2024, il superbonus subirà una importante riduzione dell'aliquota e passerà al 70%. Non solo, sarà richiedibile solo dai condomini.