Molte novità interessano ancora una volta il Superbonus. Che la misura non sia mai piaciuta al governo Meloni non è una novità cosi come il reddito di cittadinanza.

Nell’ultimo anno sono modificati le regole di accesso, le percentuali di detrazione e continuano le modifiche.

Lo Spalma Superbonus o spalma crediti di Giancarlo Giorgetti però non piace molto alle associazioni d’impresa e soprattutto alla Confindustria.

L’emendamento depositato in Senato che prevede obbligherà a spalmare le detrazioni su dieci anni, invece che su quattro.

Confindustria è inoltre preoccupata per la retroattività del nuovo emendamento ma il ministro Giorgetti chiarisce la posizione.

Ecco cosa prevede il nuovo emendamento presentato.

Superbonus, arriva lo spalma-superbonus: detrazioni in 10 anni dal 2024 e stop compensazioni. Ecco cosa cambia

Che il superbonus non piaccia al governo Meloni è cosa nota. Il ministro Giorgetti più volte a criticato a misura ribadendo che il Superbonus «ingessa la politica economica», perché necessita di troppe risorse che potrebbero essere utilizzate per finanziare progetti più importanti.

Il Superbonus, è stato uno delle novità introdotte dal governo Conte nel 2020 che ha sostenuto negli anni numerosi interventi di ristrutturazione migliorando l’efficienza energetica degli appartamenti e non solo.

Grazie al Superbonus il governo impegnò a rimborsare le somme spese per le ristrutturazioni di edifici residenziali, comprensivo anche di un contributo aggiuntivo del 10 per cento. Nel corso del tempo la misura è cambiata in molti aspetti.

E le modifiche non sono ancora terminate. Il ministro Giancarlo Giorgetti sta provando a smantellare il Superbonus.

Infatti grazie ad un nuovo emendamento si procederà a spalmare i crediti derivanti non più in quattro anni ma in dieci.

Il nuovo emendamento, definito spalma crediti o spalma superbonus renderà obbligatorio detrarre dalle tasse in dieci anni invece che in quattro il bonus del 110 per cento.

Ma sono sorte una serie di polemiche sulla retroattività della misura. Lo stesso Giorgetti ha fatto sapere, che si tratta di una retroattività minima a partire dal 2024.

Una retroattività limitata dunque che va a compensare le preoccupazioni e l’allarme lanciato dalle banche su questa nuova stretta.

Se da un lato si va a limitare l’impatto della valanga del superbonus sui conti pubblici dall’altra aumentano le preoccupazioni per le imprese.

Superbonus, oltre lo spalma-crediti anche il divieto di compensazione con l’INPS

Altra novità potrebbe essere sempre in termini di Superbonus, la seconda misura allo studio del Governo.

Il Tesoro sta valutando il divieto di compensare i crediti del Superbonus con i contributi dovuti all’Inps per i propri dipendenti.

In questo caso si cercherebbe di mettere a riparo l’Inps da possibili ammanchi dei propri conti.

Ciò rischia inoltre di rendere inutilizzabili parte dei crediti scontati dalle banche. Si tratta soprattutto di fatture di importi elevati.

Gli operatori hanno iniziato a stimare quanto impatterebbe sui bilanci degli istituti lo spalma-bonus se la misura fosse retroattiva: la situazione potrebbe comportare rischi molto elevati.

Gli effetti per le banche sarebbero di scarsa rilevanza, se la retroattività si fermasse al 2024.

No di Confidustria allo spalma-superbonus retroattivo

Lo abbiamo detto, il ministro Giorgetti ha rassicurato le associazioni ma nonostante tutto incassa su più fronti il no al nuovo emendamento.

Aumenta infatti fronte dei contrari: Confindustria alza gli scudi con una dichiarazione del vice presidente Marchesini che fa sapere di non condividere la retroattività del nuovo emendamento in base alla certezza del diritto.

Il vice presidente ha poi sottolineato «Il governo può disporre lo spalma-crediti per decreto legge a vigenza immediata, ma allora lo si applichi solo per crediti maturati da spese sostenute successivamente a quella data. Migliaia di imprese e cittadini devono poter vivere in uno Stato in cui la certezza del diritto consenta ragionate scelte d’investimento pluriennali, non modificabili da interventi retroattivi, che mettono in seria difficoltà le famiglie e tutte le filiere dell’immobiliare».