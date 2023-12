In arrivo il Superbonus per i poveri nel 2024: come funziona e chi può averlo

In arrivo un nuovo Superbonus per i poveri: di cosa si tratta? Ecco come funziona e chi potrà averlo.

Si ritorna a parlare ancora una volta del Superbonus, il contributo più discusso degli ultimi anni relativo alle agevolazioni dedicate alla riqualificazione energetica ed edilizia degli immobili.

All’interno della revisione del piano PNRR sono state approvate una serie di modifiche sostanziali al Superbonus. Si inizia quindi a parlare di un vero e proprio Superbonus per i poveri.

Per questo motivo, sono in molti a domandarsi: “Cosa significa Superbonus per i poveri?”.

Per rispondere a questa domanda è necessario fare una breve premessa e andare a verificare effettivamente quali sono le novità introdotte con la recente revisione del cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante il quale sono state apportate importanti modifiche al Superbonus.

In questo articolo, quindi, andremo a chiarire cosa significa l’espressione sempre più diffusa nelle ultime settimane relativa al Superbonus per i poveri e a chi spetterà il beneficio anche per il prossimo anno.

Superbonus per i poveri: cosa significa

Con l’ultima revisione relativa al testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono state apportate importanti novità sostanziali per quanto riguarda la misura del Superbonus.

Si tratta, ricordiamo, di quel contributo che negli ultimi anni ha concesso ai cittadini e alle famiglie italiane dei sostegni economici volti alla copertura delle spese destinate agli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia.

Tra le critiche che venivano spesso mosse nei confronti del Superbonus, infatti, vi è proprio quella di essere una misura per ricchi. È proprio su questo aspetto che si è lavorato attraverso la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Così arriva finalmente un annuncio relativo alle ultime novità del Superbonus, che di fatto permette di capirne di più su quello che ora viene definito Superbonus per i poveri.

A questo proposito, infatti, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha comunicato le recenti novità sul Superbonus nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione del piano rivisto e approvato.

In questa occasione è stato precisato che è stato disposto un fondo di 1,381 miliardi di euro in favore di famiglie a basso reddito e dei giovani, destinato appunto agli interventi edilizi volti all’efficientamento energetico degli immobili di edilizia abitativa pubblica e per i condomini.

In questo sereno, è stato poi chiarito che la misura è volta a superare le criticità e le problematiche che sono state finora generate dal meccanismo del Superbonus.

Superbonus per i poveri: cosa cambia

Come sottolineato dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, tra le novità delle 600 pagine della decisione di esecuzione del Consiglio UE, vi è anche quella del RePowerEu relativa appunto allo stanziamento di 1.381 milioni di euro.

Si tratta di una sorta di misura “ereditaria” del Superbonus, ma in forma decisamente più ristretta.

Questo significa che innanzitutto non potranno accedere tutti i beneficiari potenziali a cui è stato destinato finora l’ex Superbonus, e soprattutto cambiano gli importi.

In tal senso, pare che molto probabilmente il Superbonus per i poveri previsto con la revisione del PNRR sarà pari al 65/70 per cento rispetto alla spesa effettuata dai contribuenti.

Inoltre, i limiti si riferiranno anche ai potenziali beneficiari del bonus. Pare infatti che il bonus per gli interventi di riqualificazione degli immobili saranno limitati ad edifici pubblici e ad abitazioni esclusivamente di famiglie con redditi particolarmente bassi e che vivono condizioni di difficoltà.

Bisognerà quindi attendere i prossimi mesi per saperne di più su come funzionerà a tutti gli effetti il nuovo Superbonus per i poveri. Ciò che è certo è che sarà sicuramente molto diverso rispetto alla misura precedente.

