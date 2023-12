Ultimi giorni per il superbonus: ecco il decreto ad hoc approvato dal Governo

Ultimi giorni per il superbonus, dopo di che entrerà in vigore un decreto ad hoc che il Governo ha appena approvato: cosa accadrà da gennaio 2024?

Sono gli ultimi giorni per il superbonus e si vede anche dai cantieri che sono rimasti aperti perfino nei giorni delle festività natalizie. Il Governo ha finalmente approvato un decreto ad hoc: ecco cosa accadrà a partire dall'1 gennaio 2024.

Superbonus, sono gli ultimi giorni: approvato un decreto ad hoc

Dopo mesi e mesi di discussioni sul superbonus, il Governo Meloni ha finalmente approvato un decreto ad hoc. Quanti avevano chiesto una proroga sono stati, in parte, accontentati. Grazie al compromesso che il ministro Giancarlo Giorgetti ha proposto al leader di Forza Italia Antonio Tajani prima del Consiglio dei ministri di giovedì, si è arrivati ad una conclusione che sembra accontentare tutte le parti.

Sono gli ultimi giorni del superbonus al 110%, dopo di che scenderà al 70%. Su questo le forze di Governo non ha trovato un compromesso. Non bisogna abbattersi, però, visto che ci sono altre novità che potrebbero comunque sollevare l'animo dei contribuenti.

Innanzitutto, coloro che hanno usufruito delle detrazioni, ma entro il 31 dicembre non sono riusciti a ultimare gli interventi, non saranno soggetti al recupero delle spese erogate in base allo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Inoltre, nel caso in cui non sia stato raggiunto il miglioramento di due classi energetiche, non bisognerà restituire le cessioni del credito o gli sconti in fattura ottenuti.

Questo significa che tutti i cantieri e le imprese coinvolti nel superbonus, e ovviamente anche i cittadini, non dovranno intraprendere procedimenti legali o fiscali legati alle mancate opere edilizie.

Superbonus: nuova misura per redditi inferiori a 15 mila euro

Un'altra novità importante del superbonus 2024 riguarda le persone che hanno un reddito pari o inferiore a 15 mila euro. Verrà erogato un contributo valido fino a ottobre 2024 che coprirà lo stato di avanzamento dei lavori a partire dal 60%.

Nel decreto ad hoc approvato dal Governo una parte è dedicata anche alle barriere architettoniche e al bonus sisma. Dal primo bonus vengono escluse le detrazioni sugli infissi. Quindi, spariscono porte automatiche, tapparelle, persiane e saracinesche, ma restano ascensori, rampe, scale e piattaforme elevatrici. Inoltre, sarà possibile chiedere la cessione del credito per gli interventi nei condomini, su parti comuni di edifici a destinazione abitativa, e per le persone fisiche con Isee fino a 15mila euro.

Per quanto riguarda il bonus sisma, il Governo dice basta alle demolizioni e alle ricostruzioni nelle zone sismiche solo a coloro che non hanno presentato istanza per il titolo abilitativo prima dell’entrata in vigore del decreto legge. Inoltre, sono state annunciati controlli più scrupolosi sullo stato degli edifici per garantire che il contributo interessi strutture con evidenti danni sismici.