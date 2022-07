di Financial Trend Analysis

3M ha comunicato che la sussidiaria 3M Belgium ha raggiunto un accordo con il governo delle Fiandre. il colosso del Minnesota risarcirà 571 milioni di euro. Parte della cifra sarà investita direttamente da 3M Belgium per eseguire azioni correttive relative a inquinamento da sostanze Pfas. 3M, che prevede di registrare aggravi nel secondo trimestre in seguito all'accordo, aveva chiuso in rialzo dello 0,56% martedì al Nyse.

