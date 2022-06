Ferrovial ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per acquisire il 96% del capitale di New Terminal One, newco attraverso cui Carlyle Group detiene il 51% delle concessioni per costruzione e gestione fino al 2060 del nuovo Terminal 1 del Jfk International Airport di New York.

Ferrovial ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per acquisire il 96% del capitale di New Terminal One, newco attraverso cui Carlyle Group detiene il 51% delle concessioni per costruzione e gestione fino al 2060 del nuovo Terminal 1 del Jfk International Airport di New York. Il colosso spagnolo delle infrastrutture pagherà 1,14 miliardi di dollari per la maggioranza del progetto. Ferrovial ha aperto sostanzialmente invariata la seduta a Madrid.

(RR - www.ftaonline.com)