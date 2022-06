Portobello, società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l'attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di essere risultata aggiudicataria, nell'ambito della procedura di pre-concordato preventivo pendente dinanzi al Tribunale di Milano, del ramo d'azienda c.d. "marketplace" di titolarità di ePrice Operations S.r.l.

Descrizione del business del ramo d'azienda *

** Fondata a Milano nell'anno 2000, ePrice è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici.

L'offerta del ramo d'azienda "marketplace" ha ad oggetto *il portale eprice.it *ed è costituito dai seguenti elementi.

l'avviamento, inteso come il valore intangibile del ramo d'azienda che riflette la posizione sul mercato, la notorietà dei brand, la rete di fornitori e clienti e la reputazione commerciale;

i beni strumentali e l'hardware necessari ed occorrenti a garantire la business continuity;

tutti i beni immateriali inerenti al ramo d'azienda incluso il database i) di dati personali dei clienti della società, ii) di dati personali e anagrafiche dei venditori del market place, nonchè iii) quello degli utenti (i.e. visitatori) delle pagine web diffuse dalla società;

i contratti e tutte le autorizzazioni necessarie ed occorrenti per la conduzione delle attività del ramo d'Azienda;

la partecipazione per il 25% del capitale sociale nella società di diritto olandese International Marketing Network b.v., JV fondata con altri 3 operatori al fine di creare un marketplace internazionale tra Italia, Francia, Germania e Romania;

i rapporti di lavoro con 25 dipendenti in forza presso il ramo d'azienda necessari ed occorrenti per garantire la business continuity;

Il ramo d'azienda ha registrato *un fatturato nel 2020 pari a circa € 101,4 milioni *e un EBITDA di € -14,1 milioni. Nel 2020, inoltre, il portale ha ricevuto quasi 65 milioni di visite con 500 mila clienti che hanno prodotto 637 mila ordini con uno scontrino medio di 287 euro.

Roberto Panfili*, Co-founder e COO di Portobello S.p.A., ha dichiarato: "L'acquisizione del portale ePrice rappresenta certamente una pietra miliare della crescita di Portobello che da oggi, pur mantenendo il focus sullo sviluppo della catena di negozi fisici, diventa uno dei principali player italiani dell'e-commerce. Grazie infatti alla leadership ventennale di questa piattaforma, la Società ha a disposizione un asset di prim'ordine per rafforzare la propria multicanalità di vendita."

Obiettivi dell'acquisizione, sinergie conseguibili ed effetto dell'operazione sulla Società *

** L'operazione sarà perfezionata con il supporto economico e operativo della società spagnola Riba Mundo Tecnologia S.L., leader di mercato in Europa nell'acquisto e rivendita di prodotti elettronici nel segmento B2B. Grazie alla flessibilità del modello di business di Portobello e al supporto di Riba Mundo Tecnologia S.L., l'acquisizione del ramo d'azienda consentirà alla Società di:

diventare un operatore omnichannel creando forti sinergie tra online (e-commerce) e offline (catena retail) finalizzate ad aumentare la brand awareness, la fidelizzazione dei clienti e l'ottimizzazione dei punti di contatto con il pubblico;

ampliare la gamma prodotti sul portale eprice.it con alcune categorie della catena retail Portobello per rafforzare l'offerta online, la marginalità e la competitività del portale e-commerce;

sviluppare rapidamente economie di scala sia sui costi legati alla logistica, spedizioni, comunicazione e marketing che sui margini, riuscendo a ottenere condizioni maggiormente favorevoli dai fornitori;

sviluppare un'offerta B2B competitiva per le PMI che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto industriale italiano anche grazie al meccanismo del cambio merci pubblicitario.

Pietro Peligra*, Presidente di Portobello S.p.A., ha dichiarato: "Questa operazione ci permette di accelerare il percorso di crescita e di migliorare tutti i principali indicatori economici e finanziari grazie alle sinergie che si creeranno e al posizionamento unico che Portobello si troverà ad avere in un mercato in cui siamo già più competitivi della maggior parte degli operatori esistenti."

Termini e condizioni dell'operazione *

** Il ramo d'azienda sarà acquistato attraverso PB Online S.r.l., società costituita nel mese di Maggio 2022 e che sarà partecipata e gestita pariteticamente con Riba Mundo Tecnologia S.L., con cui Portobello ha convenuto il perfezionamento dell'investimento comune. Il prezzo per la compravendita del ramo d'azienda è pari a circa € 6 milioni, interamente corrisposto alla parte venditrice in danaro alla data del closing ed in parte con accollo del debito di circa € 900 mila, inerente ai 25 dipendenti oggetto di trasferimento all'interno del ramo.

L'operazione di acquisto sarà sostenuta per il 50% da Portobello attraverso un finanziamento concesso da un primario istituto di credito internazionale e per il restante 50% da Riba Mundo Tecnologia S.L.

È previsto che il closing dell'acquisizione possa essere realizzato nei tempi tecnici previsti per tal genere di operazioni, non appena saranno completate le procedure di aggiudicazione, ivi inclusa la procedura sindacale per il trasferimento dei dipendenti, con una stima di circa 90 giorni. Il ramo, in quanto acquistato da società in procedura pre-concordataria, sarà libero da gravami e debiti ulteriori a quelli espressamente oggetto di accollo.

L'operazione sopra descritta rientra tra le operazioni significative di cui all'articolo 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Portobello è assistita per gli aspetti legali dallo Studio Legale Simmons & Simmons.

