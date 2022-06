Come anticipato dal Wall Street Journal, Volkswagen Group ha annunciato l'ingresso della connazionale Siemens in Electrify America, il suo business Usa nella ricarica di veicoli elettrici.

Come anticipato dal Wall Street Journal, Volkswagen Group ha annunciato l'ingresso della connazionale Siemens in Electrify America, il suo business Usa nella ricarica di veicoli elettrici. I due gruppi tedeschi investono congiuntamente 450 milioni di dollari, per una valutazione di Electrify America che sale a 2,45 miliardi. Alla conglomerata industriale, che partecipa all'investimento attraverso Siemens Financial Services, oltre a una quota di minoranza andrà anche un posto nel board della sussidiaria di Wolfsburg. Volkswagen aveva chiuso in rialzo dello 0,90% martedì a Francoforte, contro l'andamento piatto di Siemens e la crescita dello 0,35% del Dax.

