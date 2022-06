A2A ha acquistato da Ardian portafogli eolici e fotovoltaici per 352 MW per 452 milioni come previsto dai contratti siglati il 22 gennaio.

A2A ha acquistato da Ardian portafogli eolici e fotovoltaici per 352 MW per 452 milioni come previsto dai contratti siglati il 22 gennaio. A2A al momento è in calo dell'1.59% a 1.521 euro. L'ultima seduta è terminata a 1.5455 euro con una variazione del 2.01%. Nel 2022 il titolo è in ribasso del -10.15%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 1.702 e a 1.5145 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 1.591 e a 1.606, sono incrociate al ribasso, il trend di fondo è negativo. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 1.559, al di sopra di quella atteso il test di area 1.566 euro. Il primo supporto di breve, individuabile a 1.532, è stato violato, adesso sostegno a 1.511 euro.

(AM - www.ftaonline.com)