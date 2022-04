Con riferimento alle notizie di stampa apparse in data 22 aprile 2022, si conferma che Carlo Tassara S.p.A. ha notificato un ulteriore atto di citazione nei confronti di A2A S.p.A. e Transalpina di Energia S.p.A. (società appartenente al gruppo EDF) riferito alle operazioni straordinarie che nel 2012 hanno riguardato Edison S.p.A. ed Edipower S.p.A.L'atto di citazione è relativo in specifico all'Offerta Pubblica di Acquisto lanciata da EDF sulle azioni Edison S.p.A. nel 2012 e lamenta un presunto danno quantificato in circa 317 milioni di Euro. La nuova iniziativa segue un primo atto di citazione già notificato sempre da Carlo Tassara S.p.A. nel 2015 in relazione alle medesime operazioni, rigettato in primo grado, e il successivo ricorso davanti alla Corte di Appello di Milano, tuttora pendente. (GD - www.ftaonline.com)

