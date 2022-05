di Financial Trend Analysis

ABC Capital Partners, società di advisory co-fondata da Dario Albarello, Francesco Baroncelli e Alessandro Cozzi, comunica di aver affiancato QiNet SpA, società controllata dal Fondo Metrika Tech, nell'acquisizione di Upgrade Srl, società operante nel settore della cybersecurity e dei cloud operation services. Metrika Tech è un fondo di private equity partecipato da investitori privati di primario standing legati al mondo dell'imprenditoria italiana, in particolare dell'information technology e dell'alta finanza, specializzato soprattutto in operazioni di maggioranza nello small e mid-market italiano, con focus su aziende tecnologiche di eccellenza.

QiNet (www.qinet.it) è stato il primo investimento effettuato dal Fondo Metrika Tech poco più di un anno fa ed è un Managed Services Provider interamente focalizzato sul networking e la sicurezza informatica. ABC Capital Partners, advisor esclusivo del Fondo Metrika Tech, ha supportato QiNet nell'operazione di investimento di maggioranza nel capitale di Upgrade Srl (www.upgradesrl.com) società con sedi a Lecco e Genova e della consociata Upgrade SA con sede a Lugano.

L'obiettivo principale dell'operazione è accelerare lo sviluppo di QiNet, sia da un punto di vista economico finanziario sia di competenze tecnologiche, oltre ad affiancare e supportare il fondatore Riccardo Rolando nella futura fase di sviluppo della Società, attraverso un processo di espansione strategica, commerciale e di integrazione con la capogruppo QiNet. Viene così a crearsi il Gruppo QiNet, che grazie a questa acquisizione completa il portafoglio di servizi di cybersecurity gestita e punta ad un volume d'affari consolidato superiore a 20 milioni di Euro con una marginalità superiore al 15%.

Riccardo Rolando, viene confermato amministratore delegato di Upgrade, rimanendone socio di minoranza con una quota pari al 49% del capitale sociale. Inoltre, insieme all'amministratore delegato di QiNet Livio Traversa, sarà un key manager del Gruppo QiNet.

Fondata nel 2000, Upgrade è un Managed Services Provider focalizzato da sempre sulla progettazione e gestione delle infrastrutture tecnologiche delle aziende di medio grandi dimensioni che ha focalizzato già da tempo la propria azione sui temi della cybersecurity anche grazie al proprio SOC interno aprendosi, tra l'altro, ai nuovi temi legati al DevSecOps. ABC Capital Partners e Qinet sono stati assistiti nell'operazione da Pedersoli Studio Legale per gli aspetti legali, Studio Spada per quanto concerne la due diligence finanziaria e fiscale, Norton Rose Fulbright per la due diligence legale. Il Venditore è stato assistito da Nash Advisory e dall'Avvocato Flaviano Pontini.

(GD - www.ftaonline.com)