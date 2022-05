Si è conclusa ieri la prima "microcampagna" commerciale del progetto Palazzo Sintesy, l'undicesimo commercializzato da AbitareIn, che sorgerà a Milano tra i quartieri di Lambrate e Ortica, in una zona interessata da una fortissima trasformazione urbana grazie a progetti di riqualificazione incentrati sul creare e preservare aree verdi e spazi di condivisione. In linea con la nuova strategia di vendita adottata dalla Società, che prevede la commercializzazione suddivisa in più "microcampagne", in questa prima fase sono stati messi in vendita 20 appartamenti, per un controvalore di oltre € 9 mln. Visto il raggiungimento dell'obiettivo prefissato per questa prima fase, è prevista per la fine della prossima settimana, venerdì 27 maggio, l'avvio della seconda microcampagna. I contratti preliminari di vendita delle unità immobiliari di Palazzo Sintesy prevedono l'indicizzazione del prezzo di acquisto degli appartamenti all'indice dei costi di costruzione del residenziale rilasciato da ISTAT. Contestualmente a questa prima campagna, sono state vendute tutte le 16 unità immobiliari site nell'edificio adiacente e acquisite unitamente all'area di sviluppo del progetto di Palazzo Sintesy. Tali unità, ultimate oltre 10 anni fa, rappresentano l'invenduto residuo della precedente proprietà. A riconferma di un mercato residenziale che a Milano continua a riscontrare un fortissimo interesse, anche Palazzo Sintesy ha catturato l'attenzione di un altissimo numero di potenziali acquirenti: il sito internet dedicato, palazzosintesy.com, fino ad ora è stato visitato da oltre 50.000 utenti unici, con più di 1.650 registrazioni online.

