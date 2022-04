Il Consiglio di Amministrazione di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (di seguito "ABTG" o la "Società") – PMI Innovativa leader in Italia nel digital financial & business training, quotata sul mercato Euronext Growth Milan – ha approvato in data odierna il Bilancio di Sostenibilità 2021, redatto conformemente ai "GRI Sustainability Reporting Standards", secondo l'opzione di rendicontazione "Referenced".

Alfio Bardolla, Presidente e CEO, commenta: "In un contesto dove la tecnologia online contribuisce a ridisegnare i rapporti sociali in ogni ambito e a tutti i livelli, e l'educazione finanziaria diventa sempre più uno strumento per ripensare ad un nuovo modo di sviluppare le proprie attività lavorative e a promuovere un approccio sostenibile ed efficiente all'uso del denaro, ABTG prosegue il proprio impegno di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità riassumendo obiettivi, attività, impatti e risultati dell'organizzazione rispetto alle tematiche ESG.

Crediamo in una cultura d'impresa che connetta in una visione sistemica e univoca diversi ambiti e competenze complementari, attraverso un trasferimento di conoscenza ad una pluralità di persone che collaborano insieme per la creazione di valore condiviso nel lungo periodo."

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 riassume obiettivi, attività, impatti e risultati dell'organizzazione nei confronti degli stakeholder nelle 3 dimensioni sostenibili - economica, ambientale e sociale - e in continuità con il documento del precedente esercizio, pone il focus sui temi dell'educazione finanziaria a servizio dello sviluppo della crescita economica individuale e sociale.

In linea con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) definiti dall'Agenda 2030, ABTG si propone di fornire un buon livello di alfabetizzazione finanziaria, al fine di promuovere un approccio responsabile ed efficiente delle risorse economiche personali. Nel 2021 sono stati realizzati corsi online a cui hanno partecipato circa 8.100 persone. A conferma dell'attenzione e del benessere dei propri dipendenti, ABTG favorisce il reciproco rispetto tra i collaboratori, contrastando ogni forma di discriminazione relativa al genere, età, posizionamento socio-economico, orientamento religioso e sessuale. Fin dall'inizio della pandemia da COVID-19, la Società ha adottato rigorosi protocolli di sicurezza in linea con le disposizioni e indicazioni diramate a livello locale e nazionale, attivando anche lo smart-working per tutto il personale possibile.

Impatti ambientali *

**ABTG indirizza la propria strategia aziendale verso lo sviluppo sostenibile, impegnandosi a ridurre costantemente il proprio impatto ambientale all'interno della propria organizzazione differenziando i rifiuti e limitando l'utilizzo di plastica e carta. In particolare, il rispetto dell'ambiente si è concretizzato anche in alcuni progetti interni, tra cui l'eliminazione delle bottiglie d'acqua in PET monouso, sostituite dall'implementazione di tazze personalizzate per ciascun dipendente.

*Governance *

**La cultura manageriale è un punto di forza di ABTG e per tale ragione la Società ha adottato un modello di governance che prevede, oltre alla tradizionale struttura con Board e Assemblea degli Azionisti, la presenza del Comitato per le Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, che coinvolgono la direzione aziendale e il management. In merito all'operatività del Gruppo, particolare rilevanza assume la gestione della sicurezza dei dati e della privacy dei clienti. Al fine di evitare possibili attacchi di cybersecurity che potrebbero compromettere la privacy dei clienti, ABTG aggiorna costantemente le proprie infrastrutture e con l'attuale progetto di riconversione del gestionale si pone l'obiettivo di ridurre eventuali rischi. Anche nel 2021, la Società non ha ricevuto sanzioni e non sono state registrate violazioni di dati personali (data breach). Inoltre, allo scopo di garantire un costante aggiornamento nei processi aziendali, la Società ha provveduto a nominare un DPO (Data Protection Officer) per la programmazione e la gestione di tutte le operazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

*Performance finanziaria: creazione e distribuzione di valore *

**Il valore economico generato nell'anno 2021 è pari a 14,1 milioni di euro (+46% vs 2020), mentre il valore economico distribuito è pari a 10,8 milioni di euro (+43% vs 2020). Nonostante la progressiva riduzione dell'emergenza pandemica, il Gruppo prosegue nella conversione della propria offerta formativa da "fisica" ad "OnLine", concentrandosi anche sulla tenuta degli asset con particolare riferimento al Data Base "Lead e Clienti".

Nell'esercizio 2021 sono stati realizzati corsi online a cui hanno partecipato circa 8.100 persone. In particolare, è stato organizzato il primo WakeUp Call LiveStream e Global, con l'obiettivo di trasmettere ai partecipanti le nuove strategie per la gestione della finanza personale. Il corso ha visto la partecipazione di oltre 5.000 persone e clienti provenienti da 22 nazioni diverse. Sotto il profilo organizzativo le risorse che si occupavano di eventi sono state riconvertite in un team di video editing, evidenziando le capacità di adattamento e di resilienza di ABTG.

(GD - www.ftaonline.com)