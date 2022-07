È in vendita la nuova maglia, ispirata ai sette titoli europei e agli iconici White Kit rossoneri.

PUMA e AC Milan, la squadra Campione d'Italia, hanno presentato oggi l'Away kit 2022/23, ispirato ai sette titoli europei dei rossoneri, ai loro iconici white kit e a "That Milan Touch". Il nuovo Away kit sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni.

AC Milan fa il giro della vittoria con il nuovo Away kit all-white, sinonimo di alcuni dei più grandi titoli e finali del Club. Nel 1963, quando il Club divenne la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, lo fece con una maglia completamente bianca. Dopo sei decenni e sette titoli europei, l'Away kit all-white rimane una parte iconica dell'identità del Club.

In questa stagione, la tradizione continua con il ritorno a una delle maglie preferite dai tifosi, quella del 1984/85. Quell'anno il white kit con pinstripes orizzontali ebbe un impatto immediato. Questo ha dato il via a una nuova era di dominio per il Club, che ha continuato a vincere altri cinque titoli europei indossando una divisa bianca in ogni singola finale.

La base bianca è caratterizzata da sette strisce orizzontali rosse che attraversano il centro della maglia, in una nuova rivisitazione della maglia da trasferta del 1984/85. Le sette strisce rappresentano i sette titoli europei vinti dal Milan, da Wembley nel 1963, fino ad Atene nel 2007. La maglia presenta rifiniture rosse e nere sui dettagli delle maniche e sul colletto a V, oltre allo stemma del Milan sulla parte superiore della schiena.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Il Milan è un Club che guarda sempre al futuro, senza mai dimenticare la sua tradizione e il suo heritage. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di presentare questa nuova maglia, che mescola il grande passato di AC Milan con il suo spirito innovativo e il suo stile elegante, creando così un nuovo prodotto che siamo sicuri avrà un'ottima risonanza tra i nostri oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. È una maglia ricca di simbolismi, con il white kit che rappresenta una parte iconica di ciò che siamo e le sette strisce che rappresentano gli incredibili successi del Club in Europa".

Anche il Vicepresidente Onorario del Milan Franco Baresi, che è stato capitano dei rossoneri nella stagione 1984/85, ha condiviso i suoi commenti sul nuovo Away kit. "Avendo indossato l'originale Away kit 1984/85, mi piace molto l'ispirazione della nuova maglia per la prossima stagione. La maglia bianca ha da sempre un significato speciale per tutti i tifosi del Milan, perché è un simbolo del successo globale del nostro amato Club".

"Per l'Away kit di quest'anno abbiamo voluto riproporre un all-white kit, un look iconico per gli Away kit di AC Milan che è stato un punto fermo delle ultime stagioni vincenti", ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. "AC Milan è ricco di storia e per questo ci siamo ispirati al kit da trasferta della stagione 1984/85. Volevamo portare una nuova energia a quel kit e celebrare gli iconici all-white kit del passato".

Il nuovo Away kit abbraccia la direzione strategica intrapresa da AC Milan e PUMA, con i due brand che utilizzano lo stile, la moda e la cultura di Milano per sviluppare prodotti performance e alla moda fuori dal campo che attingono allo stile unico milanese. Una direzione che traspare dal photoshoot ufficiale della campagna, che vede protagonisti alcuni talenti milanesi locali e i giocatori delle squadre maschili e femminili di AC Milan in un ensemble elegante e raffinato.

La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto performante ULTRAWEAVE e dalla tecnologia DryCELL per la massima traspirazione, che la rende la più leggera e confortevole mai realizzata da PUMA. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% ed è dotata della tecnologia DryCELL ?in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo. Sia la maglia Authentic che la Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.

Il nostro nuovo Away Kit 2022/23 è disponibile presso tutti gli store fisici rossoneri, su store.acmilan.com, presso i PUMA Store, online al sito PUMA.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo. Il nuovo Away kit debutterà sabato 23 luglio, quando la squadra maschile affronterà lo Zalaegerszegi TE alla ZTE Arena di Zalaegerszegi, in Ungheria.

