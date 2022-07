Directa, primo broker on line in Italia, ha sottoscritto un accordo con Clearstream per fornire agli investitori italiani l'accesso al portafoglio globale di fondi di Clearstream. La clientela di Directa potrà pertanto avere accesso attraverso la piattaforma di trading e la rete di consulenti finanziari, all'ampia gamma di fondi Clearstream con oltre 190.000 strumenti finanziari internazionali suddivisi in 50 giurisdizioni nel mondo. CACEIS Bank, Italy Branch – parte del Gruppo Crèdit Agricole in Italia - agirà in qualità di SIP, Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gestendo il flusso degli ordini, CACEIS garantirà una comunicazione rapida ed efficiente con i transfer agent dei fondi tramite la piattaforma Vestima di Clearstream. Clearstream inoltre assisterà Directa nella distribuzione dei fondi attraverso la propria piattaforma Fund Center. L'utilizzo da parte della clientela inizierà a partire dal quarto trimestre del 2022. Giancarlo Marino, Amministratore Delegato per la parte Private Banking di Directa, ha dichiarato: "È certamente motivo di grande soddisfazione per noi annunciare oggi un accordo con attori così prestigiosi, che hanno scelto la nostra società come il principale partner commerciale. Consideriamo questo accordo un elemento altamente strategico per lo sviluppo del progetto di "private banking". Fin dall'inizio ci siam posti come obiettivo la possibilità di creare un'offerta distinta dai player tradizionali, consentendo ai nostri clienti di accedere ad una ampia gamma di prodotti e servizi caratterizzati da profili di eccellenza. Siamo convinti che la scelta di oggi vada esattamente in quella direzione". Philippe Seyll, Head of Fund Services di Clearstream, afferma: "Siamo lieti di supportare Directa insieme a CACEIS al fine di poter offrire a distributori ed investitori retail italiani i migliori servizi di esecuzione, distribuzione e fornitura dati per il tramite del nostro prestigioso Fund Center e della piattaforma di fondi Vestima. In virtù del fatto che abbiamo a lungo operato con investitori istituzionali in Italia, questa nazione ha sempre rappresentato un mercato chiave per Clearstream e siamo lieti di estendere oggi la nostra offerta alla clientela retail. Stiamo cercando in maniera attiva di sviluppare ulteriormente partnership strategiche nel Paese". Giorgio Solcia, Managing Director di CACEIS Bank in Italia, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati come Soggetto Incaricato dei Pagamenti da Directa SIM, leader in Italia nei servizi di brokeraggio, e di supportarne la crescita in questa nuova attività in collaborazione con Clearstream. Il modello operativo ottimizzato di CACEIS consente ai nostri clienti di cogliere opportunità di sviluppo grazie alle capacità avanzate della nostra offerta locale di SIP a supporto degli investitori retail italiani in combinazione con la nostra esperienza globale nei servizi di fund distribution. Il supporto ai distributori italiani è un'area di sviluppo chiave per la crescita della succursale".

(RV - www.ftaonline.com)