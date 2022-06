Western Digital raggiunge un accordo con Elliott Management, che chiedeva una separazione delle attività. Il produttore californiano di supporti di archiviazione ha dichiarato che valuterà le opzioni strategiche a sua disposizione compreso lo split dei business delle memorie flash da quello degli hard disk tradizionali. In maggio l'investitore attivista aveva reso noto di avere ammassato una partecipazione del 6% in Western Digital. Western Digital ha chiuso in rialzo dell'1,00% martedì al Nasdaq (il titolo è in declino dell'8,50% da inizio 2022).

