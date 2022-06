ACEA comunica di aver ricevuto, nella serata del 27 giugno, le dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Consigliere di Amministrazione dell'Ing. Giovanni Giani, nominato dalla lista presentata dal Socio Suez nell'Assemblea del 29 maggio 2020; tale decisione è motivata dagli altri impegni professionali cui lo stesso è chiamato. Giovanni Giani, Consigliere non esecutivo e non indipendente, è Presidente del Comitato per il Territorio nonché componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per l'Etica e la Sostenibilità. Alla data odierna l'Ing. Giani non risulta detenere azioni di ACEA. La Presidente e l'Amministratore Delegato, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, ringraziano l'Ing. Giani per il significativo contributo che ha saputo dare in questi anni in termini di visione industriale e manageriale nonché per la professionalità e dedizione dimostrata alla Società e al suo Consiglio di Amministrazione. Nel corso di una prossima riunione il Consiglio di Amministrazione di Acea si riunirà per assumere le determinazioni del caso.

(RV - www.ftaonline.com)