Il Consiglio di Amministrazione di Acea, riunitosi in data odierna, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 15 dello statuto, Massimiliano Pellegrini quale nuovo Consigliere non esecutivo della Società, in sostituzione di Giovanni Giani dimessosi in data 27 giugno 2022.

Il nuovo Consigliere, che ha accettato la nomina e resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti, non è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare Massimiliano Pellegrini componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e Francesca Menabuoni componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per l'Etica e la Sostenibilità nonché componente e Presidente del Comitato per il Territorio.

Pertanto, i suddetti Comitati risultano ora così composti:

Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso (Presidente), Gabriella Chiellino, Liliana Godino, Massimiliano Pellegrini;

Comitato Controllo e Rischi: Liliana Godino (Presidente), Massimiliano Capece Minutolo del Sasso, Giacomo Larocca, Francesca Menabuoni;

Comitato per l'Etica e la Sostenibilità: Gabriella Chiellino (Presidente), Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Giacomo Larocca, Francesca Menabuoni;

Comitato per il Territorio: Francesca Menabuoni (Presidente), Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso e Giacomo Larocca.

La Società precisa che, per quanto a sua conoscenza, alla data odierna Massimiliano Pellegrini non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Acea.

