Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e il Bilancio di Sostenibilità – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021.

? Ricavi 3.972 milioni di Euro (+18% rispetto al 2020)

? EBITDA 1.256 milioni di Euro (+9% rispetto al 2020)

? EBIT 581 milioni di Euro (+9% rispetto al 2020)

? Utile netto del Gruppo 313 milioni di Euro (+10% rispetto al 2020)

? Investimenti1 931 milioni di Euro (+5% rispetto al 2020)

? Indebitamento finanziario netto2 3.977 milioni di Euro (3.528 milioni di Euro al 31 dicembre 2020)

Dividendo proposto: 0,85 Euro per azione, in aumento del 6,3% rispetto al 2020 (payout 58%, determinato sul risultato netto dopo le attribuzioni a terzi)

Evoluzione positiva degli indicatori di sostenibilità; avviato un percorso per la definizione di un piano di transizione ecologica, in linea con gli obiettivi di lungo periodo previsti dall'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile

Guidance 2022:

? aumento dell'EBITDA compreso tra il 2% e il 4% rispetto al 2021

? investimenti sostanzialmente in linea con il 2021

? indebitamento finanziario netto compreso tra 4,2 e 4,3 miliardi di Euro

"I risultati del 2021, nonostante uno scenario tutt'ora complesso sia per il perdurare della pandemia che, dalla seconda metà dell'anno, per la volatilità del mercato dell'energia, sono in crescita. Grazie alla strategia messa in atto, supportata dalla solida struttura finanziaria, siamo stati in grado di cogliere tempestivamente le opportunità derivanti dalla ripresa economica – ha commentato Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di ACEA. – Il significativo incremento dell'EBITDA, che ha superato la guidance rivista al rialzo nel corso del 2021, è dovuto al positivo andamento di tutte le nostre aree di business che hanno mostrato risultati in progressiva e costante crescita, accompagnati dal raggiungimento di concreti obiettivi di industriali sia nell'area Ambiente, con l'acquisizione di impianti nel trattamento dei rifiuti, in un'ottica di economia circolare, che nel settore delle rinnovabili, dove abbiamo siglato un accordo con il fondo infrastrutturale Equitix. La performance registrata ci permette, pertanto, di proporre all'Assemblea degli Azionisti un dividendo in aumento rispetto all'anno precedente e a quanto previsto dal Piano Industriale per il 2021. Per il 2022, pur in uno scenario ad oggi complicato dalle tensioni internazionali, con effetti significativi sul mercato dell'energia e che potranno incidere sulla ripresa economica, ci aspettiamo risultati in ulteriore miglioramento."

(RV - www.ftaonline.com)