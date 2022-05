Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione al 31 marzo 2022.

Ricavi 1.193 milioni di Euro (+28% rispetto al 1Q2021)

EBITDA 318 milioni di Euro (+2% rispetto al 1Q2021)

EBIT 154 milioni di Euro (-1% rispetto al 1Q2021)

Utile netto del Gruppo 99 milioni di Euro (+20% rispetto al 1Q2021, essenzialmente dovuto all'effetto dell'operazione di deconsolidamento delle società fotovoltaiche)

Investimenti1 222 milioni di Euro (-3% rispetto al 1Q2021)

Indebitamento finanziario netto 3.890 milioni di Euro (3.988 milioni di Euro al 31 dicembre 2021)

Confermata la guidance per il 2022:

- aumento dell'EBITDA compreso tra il 2% e il 4% rispetto al 2021

- investimenti sostanzialmente in linea con il 2021

- indebitamento finanziario netto compreso tra 4,2 e 4,3 miliardi di Euro

ARERA il 26 aprile ha approvato la Delibera 183/2022 che definisce, per la prima volta, il meccanismo incentivante della qualità tecnica per il servizio idrico integrato relativo agli anni 2018 e 2019. Le società idriche del Gruppo ACEA consolidate integralmente ottengono una premialità pari a circa 26 milioni di Euro

"In uno scenario caratterizzato da grandi incertezze sulle prospettive economiche e di sviluppo del Paese, dovute principalmente alle tensioni internazionali, il Gruppo ACEA conferma, sulla base del recente andamento operativo, risultati in linea con le aspettative e con la guidance per l'anno in corso." – ha commentato Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di ACEA."

(RV - www.ftaonline.com)