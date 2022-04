William Ackman liquida l'investimento in Netflix e perde 400 milioni di dollari, dopo che il pioniere dello streaming video ha comunicato il primo calo degli abbonati dall'ottobre 2011 per poi chiudere con un tracollo del 35,12% mercoledì al Nasdaq. L'investitore attivista ha fatto con la sua Pershing Square Capital Management una brusca inversione a U vendendo i 3,1 milioni di titoli che aveva acquistato solo tre mesi fa per un investimento di 1,1 miliardi di dollari. Secondo quanto riporta Reuters, Ackman ha spiegato che le modifiche al modello di business proposte, inclusa l'incorporazione della pubblicità e l'inseguimento degli utenti non paganti, hanno senso ma renderanno Netflix troppo imprevedibile nel breve termine. "Sebbene l'attività di Netflix sia fondamentalmente semplice da capire, alla luce dei recenti eventi, abbiamo perso fiducia nella nostra capacità di prevedere le prospettive future dell'azienda con un sufficiente grado di certezza", ha sottolineato. (RR - www.ftaonline.com)

