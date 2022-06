Ftse Italia Banche in rialzo dell'1,93% in vista del termine della seduta. Il comparto del credito segna performance positive a Piazza Affari con BPER che guadagna il 3% e Banco BPM in vantaggio di 2,94 punti percentuali sul riferimento. Intesa è in rialzo del 2,73% e Mediobanca del 2,34 per cento. Bene anche Fineco (+1,52%), mentre Unicredit torna in territorio positivo con un +0,50 per cento. Tra i minori si segnalano Pop Sondrio (+1,14%) e Banca Mps (+1,58%).

(GD - www.ftaonline.com)