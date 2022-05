Segni positivi nel risparmio gestito con Azimut Holding +2,8%, Banca Generali +2,7%, Banca Mediolanum +2,1%.

*Più indietro Anima Holding +0,9% *dopo quanto riferito da MF. Il gruppo del risparmio gestito sta valutando di partecipare con una quota del 2-3 per cento all'aumento di capitale da almeno 2,5 miliardi di euro che Banca MPS +1,2% lancerà nei prossimi mesi, in cambio del prolungamento dell'accordo commerciale attualmente in essere. MF parla inoltre di un interesse di Generali +0,4% per Anima.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)