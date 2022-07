L'Asian Development Bank (Adb) peggiora la stima di espansione dell'economia dei Paesi emergenti dell'Asia nel 2022 al 4,6% dal 5,2% dell'outlook di aprile (5,3% in dicembre), a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, della stretta monetaria operata dagli istituti centrali, Federal Reserve (Fed) in testa, e dei lockdown in Cina.

L'Asian Development Bank (Adb) peggiora la stima di espansione dell'economia dei Paesi emergenti dell'Asia nel 2022 al 4,6% dal 5,2% dell'outlook di aprile (5,3% in dicembre), a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, della stretta monetaria operata dagli istituti centrali, Federal Reserve (Fed) in testa, e dei lockdown in Cina. L'Adb ha invece ridotto dal 5,3% al 5,2% la stima di crescita del Pil nel 2023 (6,9% l'espansione registrata nel 2021). Per quanto riguarda la sola Cina l'espansione dell'economia è attesa al 4,0% quest'anno, contro il 5,0% dell'outlook di aprile.

(RR - www.ftaonline.com)