Adobe Systems ha toccato un crollo superiore al 4% in after market (la seduta di giovedì al Nasdaq si era già chiusa con una perdita del 3,14%), dopo che l'azienda di San Jose ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti in crescita da 1,12 miliardi, pari a 2,32 dollari per azione, a 1,18 miliardi, e 2,49 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 3,35 dollari, a fronte di ricavi in progresso da 3,84 a 4,39 miliardi. Il consensus di FactSet era per 3,37 dollari e 4,34 miliardi rispettivamente. Adobe, come successo già in marzo, ha però deluso sulla guidance, dichiarando di attendersi per l'attuale periodo un eps rettificato di 3,33 dollari su 4,43 miliardi di giro d'affari (3,40 dollari e 4,51 miliardi il consensus di FactSet).

