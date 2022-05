Advance Auto Parts (Aap) ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 186 a 140 milioni di dollari, ampiamente sotto ai 222 milioni del consensus di FactSet.

Advance Auto Parts (Aap) ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in declino da 186 a 140 milioni di dollari, ampiamente sotto ai 222 milioni del consensus di FactSet. La performance, ha spiegato il distributore di ricambi auto del North Carolina, è stata condizionata dalla crescita delle spese da 1,23 a 1,30 miliardi di dollari. I ricavi sono saliti nei tre mesi da 3,33 a 3,37 miliardi di dollari, contro i 3,38 miliardi stimati dagli analisti. Aap ha sfiorato un crollo del 4% in after market (la seduta di lunedì al Nyse si era invece chiusa in rialzo dello 0,74%).

(RR - www.ftaonline.com)