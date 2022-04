Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED) comunica che ha firmato il contratto definitivo per la vendita della sua partecipazione pari al 50,1% in Pragasei S.r.l., proprietaria della Fase 6 del Serravalle Outlet Village, nonché dei crediti finanziari verso la stessa Società, a Serravalle Outlet Mall Investment Sarl, gestita da Nuveen Real Estate, già proprietaria del restante 49,9% di Pragasei S.r.l.. Il prezzo di vendita è pari complessivamente a € 14,2 milioni, interamente incassato in data odierna. L'operazione non produce effetti economici nell'esercizio in corso in quanto il Bilancio al 31 dicembre 2021, il cui progetto sarà in approvazione domani 27 aprile, include un valore in linea con il prezzo. Si rammenta che la cessione della partecipazione in Pragasei S.r.l., asset non strategico, è operazione già prevista nel Piano Industriale 2020-2026, nonché coerente con le previsioni del Budget 2022, elaborato sulla base delle Linee Guida approvate dal CdA il 29 dicembre 2021, come reso noto al mercato in pari data.

(RV - www.ftaonline.com)