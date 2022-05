Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), richiamando i comunicati diffusi al mercato in data 5 aprile, 3, 11 e 19 maggio 2022 rende noto che in data odierna è pervenuta da Augusto la comunicazione riportante quanto segue: "in data 25 maggio u.s., gli advisor finanziari di Hines Domus Associates LLC ("Hines") hanno comunicato ad Augusto S.p.A. in liquidazione ("Augusto") che – nonostante l'impegno profuso – la medesima società non è riuscita a sottoporre ai Liquidatori di Augusto, entro la suddetta data, un'offerta per l'acquisizione dell'intera partecipazione detenuta da Augusto in Aedes SIIQ S.p.A.., per il mancato accordo con i propri partner investitori rispetto alle condizioni poste nell'ambito dei loro processi decisionali. Contestualmente Hines ha comunicato, per mezzo dei suoi advisor finanziari, di rimanere insieme ai propri partner investitori ancora al lavoro per il perseguimento dell'operazione, con l'obiettivo di formulare un'offerta ad Augusto (comunque soggetta all'accordo sui testi contrattuali) entro il prossimo 7 giugno 2022".

