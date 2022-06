Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), richiamando i comunicati diffusi al mercato in data 5 aprile, 3, 11, 19 e 26 maggio 2022 rende noto di aver ricevuto dal Socio Augusto - con riferimento all'offerta avente ad oggetto la partecipazione detenuta in Aedes SIIQ - la seguente comunicazione: "In data 8 giugno 2022, gli advisor finanziari di Hines Domus Associates LLC ("Hines") hanno trasmesso ad Augusto S.p.A. in liquidazione ("Augusto") l'offerta formulata da Hines per l'acquisizione dell'intera partecipazione detenuta da Augusto in Aedes SIIQ S.p.A. (l'"Offerta). L'Offerta è attualmente oggetto di approfondita analisi da parte del Collegio dei Liquidatori di Augusto. Nel rispetto della vigente normativa vi aggiorneremo nel caso di raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni economiche e contrattuali."

