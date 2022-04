Aedes SIIQ comunica che le società dalla stessa interamente possedute, Gorky SIINQ e Veneziani SIINQ, hanno raggiunto accordi per l'emissione e sottoscrizione di un prestito obbligazionario non convertibile garantito dell'importo pari a € 36 milioni e siglato intese vincolanti per la concessione di un finanziamento ipotecario dell'importo di € 12,5 milioni.

Il prestito obbligazionario che sarà emesso da Gorky SIINQ S.p.A. e interamente sottoscritto da un investitore istituzionale, sarà quotato alla Borsa di Vienna con una durata di 2 anni bullet e maturerà un tasso di interesse del 5,50%; detto prestito obbligazionario sarà garantito – tra l'altro – da ipoteca sull'immobile sito a Cinisello Balsamo, già di proprietà di Gorky SIINQ S.p.A., e sul compendio sito a Milano Viale Richard, attualmente di proprietà di Aedes SIIQ S.p.A., che sarà oggetto di conferimento alla controllata, nonché da pegno sulle azioni della Gorky SIINQ S.p.A..

Veneziani SIINQ S.r.l. sarà beneficiaria di un finanziamento ipotecario dell'importo di € 12,5 milioni, con una durata di 4 anni bullet, oltre un ulteriore anno opzionale, e un tasso di interesse del 5,75%, che sarà garantito – tra l'altro – da ipoteca sull'immobile sito a Roma Via Veneziani, attualmente di proprietà di Aedes SIIQ S.p.A.,che sarà oggetto di conferimento alla controllata, nonché da pegno sulle quote della Veneziani SIINQ S.r.l..

È previsto che l'emissione e l'integrale sottoscrizione del prestito obbligazionario abbiano luogo il 26 aprile 2022 e che nella medesima datavenga erogato il finanziamento in favore di Veneziani SIINQ S.r.l..

I proventi derivanti dal prestito obbligazionario e dal finanziamento ipotecario, pari complessivamente a € 48,5 milioni, al netto del rimborso del debito gravante sull'immobile di Cinisello Balsamo pari a residui circa € 5 milioni, sono finalizzati al *rimborso del bond emesso in data 29 dicembre 2020 *(Codice ISIN IT0005431231) per un importo residuo pari a circa € 43,5 milioni con tasso pari ad Euribor 3 o 6 mesi + spread del 12%, in scadenza il prossimo 29 dicembre 2022.

Le operazioni sono coerenti con le previsioni del Budget 2022, elaborato sulla base delle Linee Guida approvate dal CdA il29 dicembre 2021, come reso noto al mercato in pari data, e sono finalizzate alla stabilizzazione del conto economico della Società anche attraverso la riduzione degli oneri finanziarie l'allungamento della durata media dei debiti finanziari.

