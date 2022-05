Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 5 aprile 2022 in merito alla ricezione da parte di Augusto S.p.A. in liquidazione ("Augusto" o il "Socio") di un'offerta non vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione detenuta in Aedes SIIQ S.p.A., rende noto che il Socio gli ha comunicato che, all'esito di espressa richiesta formulata dal potenziale acquirente inerente alla concessione di un nuovo termine per l'esclusiva sino al 31 maggio 2022 (originariamente scaduto il 30 aprile scorso), il Collegio dei Liquidatori di Augusto ha concesso una proroga del periodo di esclusiva sino al 10 maggio p.v. e ciò in coerenza con gli impegni assunti con l'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.

(RV - www.ftaonline.com)