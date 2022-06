Comunicato stampa Augusto S.p.A. in liquidazione La società Augusto S.p.A. in liquidazione ("Augusto"), controllante di Aedes SIIQ S.p.A. e Restart S.p.A., entrambe quotate sul mercato Euronext Milan, facendo seguito all'accordo concluso tra Augusto da un lato e Net Insurance S.p.A. ("Net") e Net Insurance Life S.p.A. ("Net Life") dall'altro nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis L.F. sottoscritto da Augusto in data 2 novembre 2021, regolarmente pubblicato presso il competente registro delle imprese e ritualmente omologato dal Tribunale di Milano con decreto comunicato in data 14 gennaio 2022, rende noto che nel giudizio avviato da Augusto di opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di € 6.271.315,50 oltre interessi e spese ottenuto da Net Life, il Tribunale di Milano ha rigettato con ordinanza comunicata in data 6 giugno 2022 l'istanza di provvisoria esecutorietà del riferito decreto ingiuntivo, reputando meritevoli di approfondimenti istruttori le contestazioni sollevate da Augusto in ordine alla – asserita da Net Life e non dimostrata – titolarità in capo all'opposta Net Life di n. 62 obbligazioni (per nominali € 6,2 milioni) emesse da Augusto.

(GD - www.ftaonline.com)