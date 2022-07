Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), comunica che l'immobile di proprietà del Gruppo, denominato "Torre C3" e situato in Viale Richard a Milano, ha ottenuto l'importante certificazione LEED® Gold. Il LEED® è un programma di certificazione volontario che può essere applicato a qualsiasi tipo di edificio (sia commerciale che residenziale) e concerne tutto il ciclo di vita dell'edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione. LEED promuove un approccio orientato alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2 , il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. La certificazione LEED, va velocemente affermandosi come nuovo standard mondiale per le costruzioni eco-compatibili e consente, meglio di altri strumenti, di esaltare le caratteristiche green degli immobili, conferendo loro un significativo valore aggiunto e risulta un facile confronto tra immobili alternativi nel mercato. Gabriele Cerminara, Direttore Generale di Aedes SIIQ, ha così commentato: "Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questo riconoscimento internazionale, in linea con gli obiettivi prefissati già in fase di progettazione, per il nostro immobile di Viale Richard a Milano. L'ottimo lavoro svolto nella ristrutturazione dell'edificio è in linea con la costante crescita dell'attenzione verso gli argomenti ESG e conferma l'impegno anche della Società verso una strategia green ed eco-compatibile".

(RV - www.ftaonline.com)